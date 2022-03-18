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Во время учений в Чон-Алае произошло настоящее стихийное бедствие

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- Назгуль Абдыразакова
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В соответствии с планом подготовки гражданской обороны Кыргызской Республики на 2022 год, 16-17 марта 2022 года под руководством президента совместно с сотрудниками правоохранительных органов состоялись учения

"Действия по управлению гражданской обороной в случае возникновения чрезвычайных ситуаций". Данные учения состоялись в Ошской области с участием областных, районных и ГО МЧС КР. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ошской области.

По ее данным, в ходе учений 17 марта 2022 года произошло настоящее стихийное бедствие (наводнение), в селе Жар-Баши Чон-Алайского района, где паводковые воды вызвали затопление и угрожали домам жителей. Сотрудники милиции, принимавшие участие в учениях, оказали помощь местным жителям, чтобы их дома не пострадали от стихии.


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URL: https://www.vb.kg/415712
Теги:
стихийные бедствия, Чон-Алайский район, учения, Помощь, милиция
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