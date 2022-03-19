В СИН провели акцию по поддержке особой категории сотрудников

К Всемирному дню социальной справедливости в Кыргызстане проходит месячник добрых дел. Все министерства и ведомства должны в период с 20 февраля по 20 марта оказать посильную материальную помощь социально уязвимым категориям граждан.

К благородной акции активно подключилась и Служба исполнения наказаний Минюста. В частности, в центральном аппарате СИН было решено поддержать почти три десятка коллег, которые получили инвалидность во время исполнения служебных обязанностей, а также семьи сотрудников, погибших на посту во время службы. Им были вручены солидные продуктовые наборы.

С приветственными словами к пришедшим обратился глава Совета ветеранов СИН, полковник Алибай Нишанбаев, который и провел церемонию вручения материальной помощи в канун Нооруза. В ответ собравшиеся сердечно поблагодарили организаторов этой акции.