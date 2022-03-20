Открылась кыргызско-узбекская выставка "Тандем"

В международном караван-сарае культуры при содействии посольства Кыргызской Республики в Узбекистане открылась кыргызско-узбекская художественная выставка "Тандем". Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

В экспозиции представлены работы современных талантливых художников Кыргызстана и Узбекистана Алмаза Шаршекеева и Умара Раджабова.

Выступая на открытии выставки, представитель посольства отметила, что данное культурное мероприятие способствует расширению двусторонних связей в области культуры и искусства, и укреплению дружеских отношений между народами Кыргызстана и Узбекистана. Было подчеркнуто, что в последний период культурно-гуманитарное сотрудничество между странами развивается весьма динамично. Собравшиеся выразили надежду на то, что практика проведения совместных художественных выставок будет продолжена и в будущем.

Увидеть представленные на выставке произведения можно до 25 марта.