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Открылась кыргызско-узбекская выставка "Тандем"

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- Назгуль Абдыразакова
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В международном караван-сарае культуры при содействии посольства Кыргызской Республики в Узбекистане открылась кыргызско-узбекская художественная выставка "Тандем". Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

В экспозиции представлены работы современных талантливых художников Кыргызстана и Узбекистана Алмаза Шаршекеева и Умара Раджабова.

Выступая на открытии выставки, представитель посольства отметила, что данное культурное мероприятие способствует расширению двусторонних связей в области культуры и искусства, и укреплению дружеских отношений между народами Кыргызстана и Узбекистана. Было подчеркнуто, что в последний период культурно-гуманитарное сотрудничество между странами развивается весьма динамично. Собравшиеся выразили надежду на то, что практика проведения совместных художественных выставок будет продолжена и в будущем.

Увидеть представленные на выставке произведения можно до 25 марта.


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URL: https://www.vb.kg/415720
Теги:
выставка, Узбекистан, Кыргызстан, МИД
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