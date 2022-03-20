Погода
$ 97.00 - 99.24
€ 107.50 - 110.87

Где в Бишкеке можно отметить Нооруз

202  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Завтра кыргызстанцы будут отмечать Нооруз. vb.kg подскажет, куда отправиться с родными и близкими, чтобы весело встретить праздник прихода весны.

В этом году по традиции праздничную программу подготовила мэрия Бишкека.

В 10 часов утра на площади "Ала-Тоо" бишкекчане и гости столицы посмотрят театрализованное представление и услышат звезд отечественной эстрады.

В 15 часов народные гулянья начнутся в трех столичных парках:

  1. В парке "Ынтымак-1" для горожан организуют различные мастер-классы. Гостям покажут традиционные обряды. В плане также концерт творческих коллективов.
  2. В парке "Ынтымак-2" бишкекчан ждет выставка национальной кухни, напитков, одежды и декоративно-прикладного искусства.
  3. В парке Здоровья в этот день пройдут различные спортивные мероприятия.

В ТЦ "Таш-Рабат" 20 и 21 марта состоится праздничная ярмарка. Вниманию посетителей здесь будут представлены экопродукты отечественных производителей и изделия местных ремесленников. Здесь можно будет отведать традиционные боорсоки и сумолок, увидеть выступления танцоров, принять участие в мастер-классах и флэшмобах для детей и взрослых. Гостей ждут с 10 до 18 часов.

В Asia Mall 21 марта бишкекчан и гостей столицы ждет грандиозное празднование с угощениями, настоящим украшением которого станет выступление любимца публики Мирбека Атабекова. В этот день певец исполнит свои лучшие хиты. Вход на праздник, который пройдет у фасада Asia Mall, свободный. Приходите с 10 до 18 часов на Food Fest, с 14 до 18 часов здесь пройдет концертная программа.

В ТЦ Bishkek Park 21 марта кыргызстанцев также ждет праздничная программа. Вход для всех гостей свободный. Здесь можно будет отведать сумолок и другие национальные блюда, сыграть в игры. Гуляния начнутся в 14 часов. А на 17 часов запланировано выступление фольклорного ансамбля.

В ТРЦ Tommi Mall торжества в честь Нооруза продлятся до 21 часа. Для гостей сыграют члены ансамбля комузистов "Мурас" (в 14 часов), пройдут этническая ярмарка, дегустация национальных блюд, детская тематическая вечеринка (в 17 часов).

В этнокомплексе "Супара" гостей ждут с 12 часов. Здесь состоятся фольклорный концерт, ярмарка ремесленников и продовольственная ярмарка, и много других интересных мероприятий. Дресс-код для гостей - национальная одежда.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/415721
Теги:
концерт, Нооруз, праздник, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  