Где в Бишкеке можно отметить Нооруз

Завтра кыргызстанцы будут отмечать Нооруз. vb.kg подскажет, куда отправиться с родными и близкими, чтобы весело встретить праздник прихода весны.
В этом году по традиции праздничную программу подготовила мэрия Бишкека.
В 10 часов утра на площади "Ала-Тоо" бишкекчане и гости столицы посмотрят театрализованное представление и услышат звезд отечественной эстрады.
В 15 часов народные гулянья начнутся в трех столичных парках:
В ТЦ "Таш-Рабат" 20 и 21 марта состоится праздничная ярмарка. Вниманию посетителей здесь будут представлены экопродукты отечественных производителей и изделия местных ремесленников. Здесь можно будет отведать традиционные боорсоки и сумолок, увидеть выступления танцоров, принять участие в мастер-классах и флэшмобах для детей и взрослых. Гостей ждут с 10 до 18 часов.
В Asia Mall 21 марта бишкекчан и гостей столицы ждет грандиозное празднование с угощениями, настоящим украшением которого станет выступление любимца публики Мирбека Атабекова. В этот день певец исполнит свои лучшие хиты. Вход на праздник, который пройдет у фасада Asia Mall, свободный. Приходите с 10 до 18 часов на Food Fest, с 14 до 18 часов здесь пройдет концертная программа.
В ТЦ Bishkek Park 21 марта кыргызстанцев также ждет праздничная программа. Вход для всех гостей свободный. Здесь можно будет отведать сумолок и другие национальные блюда, сыграть в игры. Гуляния начнутся в 14 часов. А на 17 часов запланировано выступление фольклорного ансамбля.
В ТРЦ Tommi Mall торжества в честь Нооруза продлятся до 21 часа. Для гостей сыграют члены ансамбля комузистов "Мурас" (в 14 часов), пройдут этническая ярмарка, дегустация национальных блюд, детская тематическая вечеринка (в 17 часов).
В этнокомплексе "Супара" гостей ждут с 12 часов. Здесь состоятся фольклорный концерт, ярмарка ремесленников и продовольственная ярмарка, и много других интересных мероприятий. Дресс-код для гостей - национальная одежда.