Где в Бишкеке можно отметить Нооруз

Завтра кыргызстанцы будут отмечать Нооруз. vb.kg подскажет, куда отправиться с родными и близкими, чтобы весело встретить праздник прихода весны.

В этом году по традиции праздничную программу подготовила мэрия Бишкека.

В 10 часов утра на площади "Ала-Тоо" бишкекчане и гости столицы посмотрят театрализованное представление и услышат звезд отечественной эстрады.

В 15 часов народные гулянья начнутся в трех столичных парках:

В парке "Ынтымак-1" для горожан организуют различные мастер-классы. Гостям покажут традиционные обряды. В плане также концерт творческих коллективов. В парке "Ынтымак-2" бишкекчан ждет выставка национальной кухни, напитков, одежды и декоративно-прикладного искусства. В парке Здоровья в этот день пройдут различные спортивные мероприятия.

В ТЦ "Таш-Рабат" 20 и 21 марта состоится праздничная ярмарка. Вниманию посетителей здесь будут представлены экопродукты отечественных производителей и изделия местных ремесленников. Здесь можно будет отведать традиционные боорсоки и сумолок, увидеть выступления танцоров, принять участие в мастер-классах и флэшмобах для детей и взрослых. Гостей ждут с 10 до 18 часов.

В Asia Mall 21 марта бишкекчан и гостей столицы ждет грандиозное празднование с угощениями, настоящим украшением которого станет выступление любимца публики Мирбека Атабекова. В этот день певец исполнит свои лучшие хиты. Вход на праздник, который пройдет у фасада Asia Mall, свободный. Приходите с 10 до 18 часов на Food Fest, с 14 до 18 часов здесь пройдет концертная программа.

В ТЦ Bishkek Park 21 марта кыргызстанцев также ждет праздничная программа. Вход для всех гостей свободный. Здесь можно будет отведать сумолок и другие национальные блюда, сыграть в игры. Гуляния начнутся в 14 часов. А на 17 часов запланировано выступление фольклорного ансамбля.

В ТРЦ Tommi Mall торжества в честь Нооруза продлятся до 21 часа. Для гостей сыграют члены ансамбля комузистов "Мурас" (в 14 часов), пройдут этническая ярмарка, дегустация национальных блюд, детская тематическая вечеринка (в 17 часов).

В этнокомплексе "Супара" гостей ждут с 12 часов. Здесь состоятся фольклорный концерт, ярмарка ремесленников и продовольственная ярмарка, и много других интересных мероприятий. Дресс-код для гостей - национальная одежда.