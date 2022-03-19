Точки быстрого питания на улице Суюмбаева покидают свое место

Муниципальная инспекция по контролю за благоустройством и землепользованием продолжает работу по улучшению санитарного состояния и облика столицы, освобождая город от самовольно установленных объектов. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

На основании письма департамента муниципального имущества мэрии Бишкека о расторжении договоров аренды, инспекцией совместно со спецбригадой МП "Тазалык" начаты работы по сносу точек быстрого питания по улице Суюмбаева (бывшая Карпинка). Некоторые владельцы демонтируют объекты в добровольном порядке.

По вопросам работы инспекции можно обращаться по номерам: