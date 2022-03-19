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Точки быстрого питания на улице Суюмбаева покидают свое место

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- Назгуль Абдыразакова
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Муниципальная инспекция по контролю за благоустройством и землепользованием продолжает работу по улучшению санитарного состояния и облика столицы, освобождая город от самовольно установленных объектов. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

На основании письма департамента муниципального имущества мэрии Бишкека о расторжении договоров аренды, инспекцией совместно со спецбригадой МП "Тазалык" начаты работы по сносу точек быстрого питания по улице Суюмбаева (бывшая Карпинка). Некоторые владельцы демонтируют объекты в добровольном порядке.

По вопросам работы инспекции можно обращаться по номерам:

  1. По Свердловскому району: 0(705)003-137;
  2. По Октябрьскому району: 0(551)551-745;
  3. По Первомайскому району: 0(555)404-818;
  4. По Ленинскому району: 0(550)070-505.


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URL: https://www.vb.kg/415722
Теги:
благоустройство, Бишкек, мэрия
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