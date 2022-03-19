Бишкекчане жалуются на ямы, которые годами не замечают в мэрии

На улицах в Бишкеке образовались огромные лужи, жалуются горожане. По их словам, все улицы в ямах, а неровные тротуары заполняются водой и по этой причине передвигаться по пешеходным дорогам крайне трудно.

- Обращения в мэрию результатов не дают, также и владельцы магазинчиков смотрят на ситуацию сквозь пальцы, хотя именно к ним по этим лужам не могут пройти покупатели, - говорят горожане.

Так, на отрезке улицы Московской от Шопокова до Усенбаева большие лужи и людям даже приходится собственными силами набрасывать кирпичи для дорожек.

На пересечении же улиц Московской и Ибраимова у остановки магазина "Народный" лужа "прописана " с момента ремонта остановки. Почему владельцы магазина не бьют тревогу или сами не решат проблему?

"Почему много ям у новых зданий и домов? У нас почему-то дают разрешение на строительство многоэтажных домов где угодно, не особо спрашивая жителей, при этом окрестные дороги остаются в разбомбленном состоянии, а в дождь наполняются водой! И "новые жители" на джипах проносятся по дорогам, луж не замечая, а пожилые люди вынуждены шлепать по лужам и грязи", - пишут горожане.