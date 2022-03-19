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В Бишкеке началась продажа товаров из Фонда матрезервов (адреса магазинов)

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- Анастасия Карелина
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В кыргызской столице началась продажа товара из Фонда матрезервов Кыргызской Республики. vb.kg приводит адреса магазинов, где можно приобрести сахар и растительное масло.

Во многих жилмассивах Бишкека, к сожалению, отсутствуют крупные гипермаркеты, поэтому было принято решение реализовывать продукты, выделенные из Фонда государственных материальных резервов, в небольших магазинах. Здесь сахар продается по 70 сомов за 1 килограмм, а растительное масло по 130 сомов за 1 литр.

Продажа уже идет в следующих в магазинах:

В Первомайском районе:

  1. магазин "Азим" (улица Васильева, 256),
  2. магазин "Ксения" (улица Коммунаров, 95/1),
  3. магазин "Радость" (улица Республиканская, 178 А),
  4. магазин "Космос" (улица Малдыбаева),
  5. магазин "Виктория" (улица Лумумбы, 145),
  6. магазин "Нурус" (улица Месароша, 96/1),
  7. магазин "Улар" (улица Архитекторов, 249).

В Ленинском районе:

  1. Кут-37 (микрорайон Джал 23 возле дома 37),
  2. Дом 12 (микрорайон Джал 29).

В Октябрьском районе:

  1. магазин "Тенир-Тоо" (улица Ахунбаева/Жени-Жок),
  2. магазин "Айдана" (улица Анкара, 38),
  3. магазин "Садык" (улица Армейская,122),
  4. магазин "Ондош-Ата" (улица Дордой/ Кара-Жыгач).

В Свердловском районе:

  1. рынок "Дордой Моторс" (контейнер б-31).

Пресс-служба мэрии сообщает, что в ближайшее время товары из матрезерва начнут продавать и в других точках во всех четырех районах Бишкека.

Напомним, что из средств фонда столице выделены 200 тонн сахара и 80 тонн растительного масла.


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URL: https://www.vb.kg/415726
Теги:
продовольствие, Бишкек, продукты
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