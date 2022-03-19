В Бишкеке началась продажа товаров из Фонда матрезервов (адреса магазинов)

В кыргызской столице началась продажа товара из Фонда матрезервов Кыргызской Республики. vb.kg приводит адреса магазинов, где можно приобрести сахар и растительное масло.
Во многих жилмассивах Бишкека, к сожалению, отсутствуют крупные гипермаркеты, поэтому было принято решение реализовывать продукты, выделенные из Фонда государственных материальных резервов, в небольших магазинах. Здесь сахар продается по 70 сомов за 1 килограмм, а растительное масло по 130 сомов за 1 литр.
Продажа уже идет в следующих в магазинах:
В Первомайском районе:
В Ленинском районе:
В Октябрьском районе:
В Свердловском районе:
Пресс-служба мэрии сообщает, что в ближайшее время товары из матрезерва начнут продавать и в других точках во всех четырех районах Бишкека.
Напомним, что из средств фонда столице выделены 200 тонн сахара и 80 тонн растительного масла.