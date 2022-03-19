В Бишкеке началась продажа товаров из Фонда матрезервов (адреса магазинов)

В кыргызской столице началась продажа товара из Фонда матрезервов Кыргызской Республики. vb.kg приводит адреса магазинов, где можно приобрести сахар и растительное масло.

Во многих жилмассивах Бишкека, к сожалению, отсутствуют крупные гипермаркеты, поэтому было принято решение реализовывать продукты, выделенные из Фонда государственных материальных резервов, в небольших магазинах. Здесь сахар продается по 70 сомов за 1 килограмм, а растительное масло по 130 сомов за 1 литр.

Продажа уже идет в следующих в магазинах:

В Первомайском районе:

магазин "Азим" (улица Васильева, 256), магазин "Ксения" (улица Коммунаров, 95/1), магазин "Радость" (улица Республиканская, 178 А), магазин "Космос" (улица Малдыбаева), магазин "Виктория" (улица Лумумбы, 145), магазин "Нурус" (улица Месароша, 96/1), магазин "Улар" (улица Архитекторов, 249).

В Ленинском районе:

Кут-37 (микрорайон Джал 23 возле дома 37), Дом 12 (микрорайон Джал 29).

В Октябрьском районе:

магазин "Тенир-Тоо" (улица Ахунбаева/Жени-Жок), магазин "Айдана" (улица Анкара, 38), магазин "Садык" (улица Армейская,122), магазин "Ондош-Ата" (улица Дордой/ Кара-Жыгач).

В Свердловском районе:

рынок "Дордой Моторс" (контейнер б-31).

Пресс-служба мэрии сообщает, что в ближайшее время товары из матрезерва начнут продавать и в других точках во всех четырех районах Бишкека.

Напомним, что из средств фонда столице выделены 200 тонн сахара и 80 тонн растительного масла.