Город Исфана в Баткенской области переименован в Раззаков

Город Исфана в Баткенской области переименован в город Раззаков. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики "О переименовании города Исфана Лейлекского района Баткенской области Кыргызской Республики в город Раззаков".

Закон был принят Жогорку Кенешем 16 марта 2022 года. Цель закона - увековечение имени видного государственного и политического деятеля Исхака Раззаковича Раззакова, укрепление национальной идеологии, улучшение духовно-нравственного воспитания граждан на основе исторических традиций и ценностей.