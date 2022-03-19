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Город Исфана в Баткенской области переименован в Раззаков

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- Анастасия Карелина
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Город Исфана в Баткенской области переименован в город Раззаков. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики "О переименовании города Исфана Лейлекского района Баткенской области Кыргызской Республики в город Раззаков".

Закон был принят Жогорку Кенешем 16 марта 2022 года. Цель закона - увековечение имени видного государственного и политического деятеля Исхака Раззаковича Раззакова, укрепление национальной идеологии, улучшение духовно-нравственного воспитания граждан на основе исторических традиций и ценностей.


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URL: https://www.vb.kg/415727
Теги:
Баткенская область, Садыр Жапаров, закон, Лейлекский район, президент
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