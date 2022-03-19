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Старший специалист КПП аэропорта "Манас" задержан за вымогательство

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- Анастасия Карелина
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Старший специалист контрольно-пропускного пункта аэропорта "Манас" задержан за вымогательство. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Старший лейтенант К.К.К. был задержан в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий в рамках досудебного производства по признакам преступления, предусмотренного статьей 343 УК КР ("Вымогательство") при получении взятки в размере 100 тысяч сомов от гражданина КНР. Офицер пограничной службы, злоупотребляя должностным положением, вымогал 3 тысячи долларов США.

Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.


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URL: https://www.vb.kg/415729
Теги:
ГКНБ, задержание, взятка, Аэропорт "Манас"
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