Старший специалист КПП аэропорта "Манас" задержан за вымогательство

Старший специалист контрольно-пропускного пункта аэропорта "Манас" задержан за вымогательство. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Старший лейтенант К.К.К. был задержан в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий в рамках досудебного производства по признакам преступления, предусмотренного статьей 343 УК КР ("Вымогательство") при получении взятки в размере 100 тысяч сомов от гражданина КНР. Офицер пограничной службы, злоупотребляя должностным положением, вымогал 3 тысячи долларов США.

Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.