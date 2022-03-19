В Кара-Балте обнаружен завод по производству контрафактного алкоголя

ГКНБ совместно с работниками Управления ГНС по регулированию и контролю алкогольного рынка при МФ КР пресечена деятельность ОсОО "О" по производству и реализации контрафактной алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

В рамках уголовного дела, возбужденного по факту незаконного изготовления, хранения и реализации алкогольной продукции в промышленных масштабах на территории завода ОсОО "О" в Кара-Балте обнаружена крупная партия алкогольной продукции с сомнительными акцизными марками. Всего обнаружено 15 тысяч бутылок.

В ходе обыска обнаружено также порядка 28 тонн неучтенного этилового спирта, более 100 тысяч экземпляров неиспользованных акцизных марок сомнительного происхождения и прочих комплектующих (пробки, фирменные этикетки и прочее).

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.