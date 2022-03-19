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На территории Украины остаются более 60 граждан КР. Пострадавших нет

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- Асия Канаева
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На территории Украины в настоящий момент остается более 60 граждан Кыргызстана. Посольство нашей республики поддерживает связь с гражданами, находящимися в стране. Многие из них пока изъявляют желание остаться. Пострадавших среди граждан Кыргызской Республики нет. Об этом сообщила пресс-служба МИДа.

В связи с введением чрезвычайного положения на территории Украины, в рамках эвакуации граждан Кыргызстана, желающих покинуть территорию Украины через третьи страны, Министерство иностранных дел Кыргызской Республики сообщает, что оперативная группа дипломатов, командированных в Польшу с целью организации эвакуации граждан Кыргызстана, выехавших из территории Украины и находящихся на территории третьих стран, продолжает работу по вывозу соотечественников на родину.

По итогам проработки данного вопроса с польской стороной, 19 марта 2022 года в Бишкек прибыл очередной чартерный рейс с 95 гражданами Кыргызской Республики (в том числе женщинами и детьми) на борту, выехавшими с территории Украины в Польшу.

Это уже второй эвакуационный рейс, организованный Министерством иностранных дел совместно с польской стороной и Европейским агентством пограничной службы "Фронтекс", которое оказывает помощь в организации возвращения граждан на родину.

Также 19 марта из Чешской Республики в Ош прибыли 43 гражданина Кыргызстана. Из Праги в Бишкек по маршруту Прага-Стамбул Бишкек прибыли 35 кыргызстанцев.

Билеты на указанные рейсы 78 кыргызстанцам были приобретены Представительством Миссии Международной организации миграции в Праге.

12-18 марта при содействии посольства Кыргызской Республики в Украине украинско-польскую границу пересекли 34 гражданина Кыргызстана, информация о которых была передана представителям МИД КР, находящимся в Польше и организующим возвращение граждан в Кыргызстан. Кроме того, одному из наших соотечественников оказана помощь в приобретении билета через международную организацию. 12 марта он вернулся на родину рейсом Бухарест-Стамбул-Бишкек. Также в Молдову были вывезены 5 граждан.

За отчетный период посольством были осуществлены консульские услуги: выдано 2 СВР, присвоено 5 ПИН. Наряду с этим из зон боевых действий эвакуированы две семьи, которые изъявили желание остаться в Украине.

Министерство и посольство продолжают прорабатывать вопросы эвакуации граждан Кыргызстана из Польши, Чехии, а также вывоза кыргызстанцев, находящихся в городах Украины, где продолжаются боевые действия, в безопасные зоны.

На сегодняшний день дипломатическими представительствами Кыргызской Республики совместно с партнерами оказано содействие в выезде из Украины 718 гражданам Кыргызстана.

528 граждан вывезены в Кыргызстан, из них более 60 граждан вернулись на родину самостоятельно через Молдову и Турцию. Большинству оказана консульско-правовая помощь, в том числе документирование граждан генеральным консульством Кыргызстана в Стамбуле. Остальные граждане находятся в безопасных зонах в Польше, Румынии, Венгрии, Словакии, Молдове, Германии, Турции.

На сегодня на территории Украины остается более 60 граждан Кыргызстана. Посольство поддерживает с ними связь. Пострадавших среди граждан Кыргызской Республики нет.

Министерство напоминает, что в Департаменте консульской службы МИДа, посольстве Кыргызстана в Украине работает горячая линия, по которой граждане Кыргызской Республики, находящиеся на территории Украины, могут обращаться по всем вопросам консульско-правового характера:

Посольство Кыргызстана в Украине:

  1. +380980254746,
  2. +380507763494, а также "WhatsApp" группа посольства;

Департамент консульской службы МИД КР:

  1. +996 551 312 000 (Горячая линия);
  2. +996 703 428 865;
  3. +996 709 983 465;
  4. +996 554 065 215.


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URL: https://www.vb.kg/415734
Теги:
МИД, соотечественники, Украина, Кыргызстан, военная операция в Украине
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