Задержаны иностранцы, вербовавшие кыргызстанцев на войну в Сирию

ГКНБ задержаны иностранцы, проводившие в Кыргызстане вербовочную деятельность для дальнейшей отправки людей в зону боевых действий в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

В рамках выявления и пресечения религиозно-экстремистских и террористических формирований нейтрализована деятельность группы иностранных граждан, причастных к распространению на территории Кыргызстана радикальных идей международных террористических организаций. Задержаны граждане иностранного государства "Н.Ш.М." 1995 года рождения и "Р.Т.С." 1998 года рождения.

В настоящее время оперативно-розыскные мероприятия по установке лиц, причастных к деятельности международных террористических организаций, продолжаются.