Алымкадыр Бейшеналиев: Согласен, мои методы грубоваты. Но реформы продолжу!

Министерство здравоохранения Кыргызстана распространило обращение Алымкадыра Бейшеналиева. Глава Минздрава ответил на критику и пообещал продолжить начатые реформы.

Мы приводим весь текст обращения главы Минздрава:

"Я понимаю возмущение общественности по моим методам работы, и признаю, что иногда мне сложно сдержаться. Но и вы меня тоже поймите – я не умею красиво говорить. Но то, что наша медицина в катастрофическом состоянии – разве не правда? Разве не правда в том, что она монополизирована бизнесменами от медицины?

На протяжении долгого времени система здравоохранения разваливалась методично и целенаправленно. Не хватает медиков в отдаленных районах, нет современного медицинского оборудования, государственные лаборатории почти не работают. Не каждый гражданин способен получить качественное медицинское обслуживание в виду отсутствия материальных средств.

Я пришел в управление системой здравоохранения как практик, а не как чиновник, и у меня нет практики обозначать все витиеватыми словами. Я – человек дела. Я не из тех, кто много говорит и ничего не делает, для меня дела – важнее слов. Мне больно видеть то, что происходит на самом деле в нашей медицине: интриги, рвачество, подмена понятий. Я стараюсь добиться результатов, именно ощутимых результатов. Согласен, что мои методы грубоваты. Трудно совладать с эмоциями ежедневно видя в каком состоянии наша медицина. Поэтому и срываюсь. Неужели было бы хорошо, если бы я показывал красивые картинки и отчеты, а реальность оставалась бы прежней?

Как выглядит ситуация становления больницы Исманкулова с этической точки зрения? Все увидели, что Бейшеналиев выгоняет Исманкулова. И забыли, в чем причина: на государственные деньги построена коммерческая больница в государственном учреждении. И это тогда, когда не хватает больниц. Что мешало Исманкулову за все это время создать свой собственный бизнес и возвратить кредит? Нет, он прекрасно работал и зарабатывал, заручившись поддержкой высокопоставленных лиц, и никто не был ему указом.

Я буду проводить реформы, несмотря на критику и негативные высказывания в обществе. Я сделаю медицину доступной и современной. Я предлагаю объединиться гражданским активистам, профессионалам, молодежи, спокойно, без эмоций, проанализировать состояние системы здравоохранения и работать над тем, чтобы сделать ее качественной и современной.

Осознавая негативный окрас проводимой работы, я буду строже придерживаться норм, предусмотренными законодательством и сдерживать свое поведение", - сказал Алымкадыр Бейшеналиева.