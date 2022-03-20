Где в Оше можно купить сахар и масло из Фонда госматрезервов (адреса)

В Ош поступили сахар и подсолнечное масло из Фонда государственных материальных резервов при МЧС Кыргызстана. vb.kg приводит адреса магазинов, где будут продаваться сахар-песок и растительное масло.

В южную столицу прибыло 50 тонн сахара-песка и 40 тонн подсолнечного масла.

Продукты будут реализовываться через сеть торговых точек "Акниет" по фиксированной цене. Сахар жителям Оша будет продаваться по 70 сомов за 1 килограмм, подсолнечное масло - по 130 сомов за 1 литр.

Места реализации сахара и масла: