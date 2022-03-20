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Где в Оше можно купить сахар и масло из Фонда госматрезервов (адреса)

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- Анастасия Карелина
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В Ош поступили сахар и подсолнечное масло из Фонда государственных материальных резервов при МЧС Кыргызстана. vb.kg приводит адреса магазинов, где будут продаваться сахар-песок и растительное масло.

В южную столицу прибыло 50 тонн сахара-песка и 40 тонн подсолнечного масла.

Продукты будут реализовываться через сеть торговых точек "Акниет" по фиксированной цене. Сахар жителям Оша будет продаваться по 70 сомов за 1 килограмм, подсолнечное масло - по 130 сомов за 1 литр.

Места реализации сахара и масла:

  1. Дом 16 Б (Микрорайон Кулатов),
  2. улица Абдыкадырова, 205 А (Микрорайон Анар),
  3. Улица Курманжан Датки, 226 (Городская больница),
  4. Улица Абакир уулу Торобека, 40 В (Юго-Восток),
  5. Улица Раззакова, 56 (Ошский район),
  6. Улица Салиевой, 40 А (ХБК).


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URL: https://www.vb.kg/415742
Теги:
МЧС, Ош, продукты, продовольственная безопасность
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