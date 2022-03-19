Найдены останки одного из первых саблезубых хищников

Ученые из Медицинского колледжа Аризонского университета обнаружили останки одного из первых саблезубых хищников на Земле. Об этом сообщает ScienceAlert.

Речь идет о виде махаероидинов - Diegoaelurus vanvalkenburghae. Махаероидины считаются полностью вымершим видом. Его типичные представители были размером с современную рысь, с низким подбородком, защищавшим длинные верхние саблевидные зубы.

"У некоторых предков млекопитающих были длинные клыки, но Diegoaelurus и его немногочисленные родственники представляют собой первый кошачий подход к полностью мясной диете - с саблезубыми зубами спереди и режущими зубами-ножницами сзади", - поясняют ученые.

Описанное учеными в новой работе животное одним из первых стало придерживаться гиперплотоядной (полностью мясной) диеты - этому образу жизни следуют современные кошки. Хищник жил 42 миллиона лет назад.

Челюсть Diegoaelurus была найдена еще в прошлом веке и с 1988 года находилась в коллекции Музея естественной истории Сан-Диего, однако проанализировали и описали находку только сейчас.