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Бывший и.о. мэра кыргызской столицы Эрмек Нургазиев задержан

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- Асия Канаева
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Бывший исполняющий обязанности столичного градоначальника Эрмек Нургазиев задержан по подозрению в мошенничестве.

Напомним, что Эрмек Нургазиев стал и. о. мэра 9 февраля прошлого года. Но должность занимал всего один день.

За что задержали Нургазиева? По данным пресс-службы ГУВД Чуйской области, в начале июля 2019 года в УВД Октябрьского района Бишкека поступило коллективное заявление о принятии мер в отношении Н. Э., который, являясь председателем одного из жилищно-строительных кооперативов, повторно продал уже проданные квартиры, в результате чего причинил материальный ущерб на сумму 68 тысяч 550 долларов. Данный факт был зарегистрирован по признакам преступления, предусмотренного статьей 209 ("Мошенничество") УК КР.

17 марта этого года прокуратура поручила досудебное производство следственной службе ГУВД Чуйской области. 18 марта Н. Э. по подозрению в совершении данного преступления был задержан и водворен в ИВС ГУВД города Бишкека.

В настоящее время в отношении подозреваемого поступило семь аналогичных заявлений, общий ущерб по которым составляет 4 тысячи 700 долларов и 309 тысяч сомов.


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URL: https://www.vb.kg/415747
Теги:
задержание, мошенничество, Бишкек
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