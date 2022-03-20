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Воспитанники колонии № 14 дружно встретили Нооруз

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- Айжан Мамбеталиева
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В учреждении для несовершеннолетних в селе Вознесеновка состоялась встреча Нооруза, дня, символизирующего приход весны и обновления.

В ходе мероприятия воспитанники колонии постарались раскрыть историческое значение древнего праздника.

Они рассказывали о обычаях и ритуалах нашего народа, читали отрывки из эпоса "Манас" и исполняли песни о Ноорузе, исполнили танец кара-жорго и попробовали традиционное угощение сумелек, выслушали наставления Умай-эне, одного из главных персонажей в сказаниях предков.

Также была проведена викторина, где ее участники должны были всего за 5 минут успеть рассказать о национальных кыргызских играх и исконной кухне кочевников, о пословицах и мудрых афоризмах, отгадать загадки и пройти текст на логику. Победители были отмечены и награждены подарками.


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URL: https://www.vb.kg/415748
Теги:
ГСИН, дети, Нооруз
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