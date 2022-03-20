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Глава правительства России пожелал кыргызстанцам счастья и благополучия

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- Анастасия Карелина
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Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин направил Акылбеку Жапарову поздравительную телеграмму, в которой поздравил главу кабмина и народ Кыргызстана с 30-летием установления дипломатических отношений между Россией и Кыргызской Республикой. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Приводим весь текст телеграммы:

"Уважаемый Акылбек Усенбекович,

От имени правительства Российской Федерации и от себя лично поздравляю Вас с 30-летием установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой.

Российско-кыргызские отношения основаны на принципах дружбы, союзничества и стратегического партнерства. Поступательно развивается торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, реализуются крупные совместные проекты в энергетике, промышленности, науке и культуре. Укрепляется взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств.

Убежден, что активная совместная работа по правительственной линии будет способствовать дальнейшему расширению практической кооперации, продвижению новых взаимовыгодных инициатив. Это в полной мере отвечает интересам двух стран", - написал Михаил Мишустин.

Глава правительства России пожелал Акылбеку Жапарову крепкого здоровья и новых успехов на ответственном посту, а всем гражданам Кыргызской Республики - благополучия и счастья.


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URL: https://www.vb.kg/415752
Теги:
Акылбек Жапаров, Россия, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество, Кабинет министров
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