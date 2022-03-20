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Антимонопольщики проверили цены на Ортосайском рынке столицы

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- Анастасия Карелина
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Глава Госагентства антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и финансов посетил Ортосайский рынок столицы. Кенешбай Тайлаков проверил цены на социально значимые товары. Мониторинг был организован в связи с многочисленными обращениями граждан.

Кенешбай Тайлаков изучил цены на сахар, подсолнечное масло, муку и овощи. В отдельных местах сахар продавался по 70 сомов за килограмм, в том числе из Фонда госматрезервов. Однако, некоторые торговцы отпускали сахар по 85 сомов за килограмм. После разъяснительных бесед, цены были снижены. Продавцы отмечали, что сахар приобретался ими у мелкооптовых торговцев и цена на него ежедневно меняется.

Председатель Службы антимонопольного регулирования пояснил торговцам и администрации рынка, что антимонопольным органом подписаны Соглашения, по которым ведется целенаправленная работа. В рамках данного Соглашения заключено Соглашение о сотрудничестве между МЭК, антимонопольным ведомством, Минсельхозом и предприятиями мукомольной отрасли Кыргызстана, которое способствует насыщению рынка качественной пшеничной мукой и кормами для животноводства по доступным ценам. Мукомольные предприятия также взяли на себя ряд обязательств по обеспечению страны мукой. Документ будет действовать по август текущего года.

В рамках Соглашения на рынке реализации сахара-песка для населения между антимонопольным ведомством и хозяйствующими субъектами-производителями, импортерами и продавцами сахара-песка, в лице ОАО "Каинды Кант", ОАО "Кошой" и торговыми сетями достигнуто соглашение, согласно которому торговые сети будут реализовывать сахар-песок цене 67 сомов за килограмм по акции с ограничением в один килограмм в одни руки по дисконтным картам/картам лояльности, что позволит обеспечить население сахаром по доступной цене.

Антимонопольное ведомство обращает особое внимание торговцев на недопущении спекулятивных действий, приводящих к необоснованному росту цен и ажиотажу.

Мониторинг цен по поручению председателя Службы проводится в настоящий момент во всех областях.


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URL: https://www.vb.kg/415753
Теги:
Госантимонополия, Бишкек, цены на продукты питания, Ортоcайский рынок
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