В посольстве Кыргызстана в Венгрии отметили Нооруз

В посольстве Кыргызской Республики в Венгрии состоялось праздничное мероприятие, посвященное Ноорузу. Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

Открыл праздник Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Венгрии Талантбек Кушчубеков.

Гости увидели концерт. Выступил венгерский манасчы Давид Кар Сомфай (доктор философии, профессор лингвистики и этнографии), а также кыргызстанские студенты, учащиеся в венгерских вузах. Ребята исполнили национальные песни.

Посетили праздник встречи весны представители Министерства внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии, представительства ОТГ в Венгрии и Фонда Мадьяр-Туран. Всего в мероприятии приняли участие более 200 человек.