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20-21 марта Кыргызстан посетит министр иностранных дел Саудовской Аравии

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- Анастасия Карелина
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20-21 марта состоится первый в истории двусторонних отношений официальный визит в Кыргызскую Республику министра иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Его Высочества Принца Файсала бин Фархана Аль Сауда. Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

Глава МИДа Саудовской Аравии прибудет в Кыргызстан по приглашению министра иностранных дел нашей республики Руслана Казакбаева.

В рамках официального визита, который пройдет в год 30-летнего юбилея установления дипотношений между Кыргызской Республикой и Королевством Саудовская Аравия, пройдут переговоры с президентом Садыром Жапаровым, председателем кабинета министров Акылбеком Жапаровым и министром иностранных дел Русланом Казакбаевым.

В ходе переговоров будут предметно рассмотрены состояние и перспективы расширения кыргызско-саудовских отношений с упором на торгово-экономическую и гуманитарную сферы, а также на дальнейшее взаимодействие в рамках международных организаций и региональных объединений.


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URL: https://www.vb.kg/415759
Теги:
МИД, Саудовская Аравия, Кыргызстан
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