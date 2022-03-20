20-21 марта Кыргызстан посетит министр иностранных дел Саудовской Аравии

20-21 марта состоится первый в истории двусторонних отношений официальный визит в Кыргызскую Республику министра иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Его Высочества Принца Файсала бин Фархана Аль Сауда. Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

Глава МИДа Саудовской Аравии прибудет в Кыргызстан по приглашению министра иностранных дел нашей республики Руслана Казакбаева.

В рамках официального визита, который пройдет в год 30-летнего юбилея установления дипотношений между Кыргызской Республикой и Королевством Саудовская Аравия, пройдут переговоры с президентом Садыром Жапаровым, председателем кабинета министров Акылбеком Жапаровым и министром иностранных дел Русланом Казакбаевым.

В ходе переговоров будут предметно рассмотрены состояние и перспективы расширения кыргызско-саудовских отношений с упором на торгово-экономическую и гуманитарную сферы, а также на дальнейшее взаимодействие в рамках международных организаций и региональных объединений.