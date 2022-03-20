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В парке "Ынтымак-2" строится скейт-парк, а не дом

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- Анастасия Карелина
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Мэрия Бишкека дала разъяснение относительно стройки в парке "Ынтымак-2". Муниципалитет просит горожан не беспокоиться – никакого дома там не строят.

Пресс-служба мэрии сообщила, что в парке "Ынтымак-2" началась стройка скейт-парка для горожан, а вовсе не дома (ранее такая информация появилась в социальных сетях).

Напомним, что Департаментом по управлению муниципальным имуществом (ДУМИ) мэрии земельный участок на территории парка "Ынтымак" был возвращен в муниципальную собственность. Участок площадью порядка одного гектара находился в частной собственности ОсОО "Ю-Ти-Ай Глобал".

Теперь при поддержке инвесторов на этом месте появятся специализированные площадки для скейтеров и любителей паркура. По данным муниципалитета, аналогов парку, который построят в Бишкеке, нет во всей Центральной Азии.


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URL: https://www.vb.kg/415761
Теги:
строительство, парк, Бишкек
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