Погода
$ 97.00 - 99.24
€ 107.50 - 110.87

Президент: Переименование Исфаны в Раззаков повысит патриотическое сознание

204  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Садыр Жапаров находится в рабочей поездке в Баткенской области. Сегодня глава государства принял участие в мероприятии по случаю переименования города Исфана Лейлекского района в города Раззаков.

Мы приводит текст выступления главы государства:

"Дорогие жители Лейлекского района и все баткенцы!

Мы встречаемся сегодня с вами по еще одному радостному поводу накануне праздника надежды и обновления – Нооруза.

Как вы хорошо знаете, 25 декабря минувшего года был издан Указ, посвященный защите государственных интересов Кыргызской Республики, улучшению духовно-нравственного воспитания граждан и увековечения памяти выдающегося государственного и политического деятеля Кыргызстана Исхака Раззаковича Раззакова. На этой основе был подготовлен законопроект о переименовании Исфаны в город Раззаков, и Жогорку Кеңеш одобрил его в трех чтениях и принял. Я с гордостью подписал этот Закон.

Дорогие участники сегодняшних торжеств! От всего сердца поздравляю вас и всех кыргызстанцев с присвоением городу Исфана имени одного из наших выдающихся национальных лидеров XX века, который занимался политической деятельностью ради нашего народа и в масштабах республики, - человека, как говорят в таких случаях, "сделавшего себя самого".

Сегодня в сердце каждого кыргызстанца "гнездятся когда-то сказанные Исхаком Раззаковым бессмертные слова "Буду чистым я, будешь чистым ты - будет чистым и общество", ставшие энергичным девизом в достижении наших светлых целей. Именно они являются сегодня движущей силой для повседневной созидательной работы каждого честного гражданина и патриота, как и больших свершений всей нашей страны. И это повод для нескрываемой гордости - даже просто говорить о великом пути, пройденном одним из наших отцов и дедов, который верой и правдой служил родной земле, своему народу.

Исхак Раззаков возглавлял нашу республику 16 лет и за это время он сделал для нашего Отечества неизмеримо много.

За тот период, что Раззаков работал на руководящих должностях в Киргизской ССР, по всей республике было сооружено почти 60 заводов и фабрик, несколько малых ГЭС. Была усовершенствована дорожно-транспортная сеть нашей горной страны, а также завершена прокладка железной дороги Кант – Рыбачье, тем самым общая протяженность железнодорожной сети в нашей республике достигла 368 (трехсот шестидесяти восьми) километров. В ту пору была реконструирована дорога Фрунзе - Алматы – Ташкент, впервые был запущен водный транспорт на Иссык-Куле, а в городе Фрунзе – троллейбусный маршрут.

К какой бы стороне многогранной деятельности Исхака Раззакова мы ни обращались, все они пронизаны заботой о становлении и будущем своего народа – подготовке кадров национальных специалистов в разных отраслях и интеллигенции, деятелей искусства.

Историки особо отмечают, что качественное образование, подъем престижа учительского труда и профессии, строительство школьных зданий неизменно были среди повседневных забот Исхака Раззакова, который придавал особое значение образовательной сфере и конкретно деятельности тогдашнего Министерства просвещения республики.

По инициативе Раззакова, имея в виду повышение национального интеллектуального потенциала как приоритетного направления и в целях подготовки высококвалифицированных научных, педагогических и технических специалистов наиболее одарённая, перспективная молодежь была направлена на обучение в высшие учебные заведения Москвы, Ленинграда и других городов, хорошо известных в мире как научные центры тогдашней большой державы.

В то же время при Постоянном представительстве Киргизской ССР в Москве был учрежден специальный фонд поддержки студентов, который решал вопросы, связанные не только с учёбой молодых посланцев Кыргызстана, но и их повседневными нуждами. И то, что глава республики делал все для обеспечения будущности родной страны путем подготовки кыргызских национальных кадров, получивших высококачественное образование, красноречиво свидетельствует о его настоящей дальновидности и прозорливости.

Образование Академии наук, Государственного университета, Сельскохозяйственного, Политехнического, Женского педагогического институтов, а также Института физической культуры, Театра оперы и балета, Государственной библиотеки, которыми наше государство по праву гордится, неразрывно связано с именем Исхака Раззакова.

И памяти такого поистине выдающегося человека, каким был Исхак Раззаков, его прозорливости, честности и правдивости, патриотизму и справедливости следует отдать должное, достойно увековечив его имя! В свое время за свои заслуги перед страной Раззаков был четырежды удостоен орденов Ленина, Трудового Красного знамени, Красной Звезды, Великой Отечественной войны первой степени. В 2010 ему было посмертно присвоено звание "Герой Кыргызской Республики".

Хочу отметить также, что присвоением городу Исфана имени Исхака Раззакова мы начинаем свои усилия с целью воздать должное памяти и увековечить имена наших великих соотечественников, на долю которых выпало исполнять перед Родиной свой сыновний и дочерний долг в самые трудные времена, внося свой вклад в развитие Отчизны.

Верю, что переименование Исфаны в город Раззаков без преувеличения станет побудительным толчком к укреплению национальной идеологии, подъему на качественно новый уровень духовно-нравственного воспитания граждан, упрочению целостности нашего государства и единства народа. Это событие, несомненно, станет также одним из факторов повышения морального духа и патриотического сознания всего народа Кыргызстана, и в особенности жителей Баткенской области – малой родины нашего знаменитого предка Исхака Раззакова

Дорогие соотечественники!

Еще раз поздравляю вас с переименованием Исфаны в Раззаков. И пусть сообразно достойному имени он станет не только для Баткенской земли, но и для населенных пунктов всей нашей страны образцом своей даровитой и работящей молодёжью, знающими специалистами и хорошо налаженным производством, превратившись в современный развитый город!

Да будет благополучна судьба города Раззаков с его новым имянаречением!

Еще раз поздравляю вас с переименованием Исфаны в Раззаков", - сказал Садыр Жапаров.

После выступления главы государства состоялась поминальная молитва.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/415764
Теги:
Баткенская область, Садыр Жапаров, Лейлекский район, президент
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  