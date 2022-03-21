Как отмечают Нооруз в разных странах

Нооруз - праздник весны, обновления природы, начала нового года, новой жизни. Нооруз - символичный праздник и с ним связано множество традиций и обычаев. Предлагаем вам узнать, как отмечают самый долгожданный весенний праздник в разных странах.

Кыргызстан

В Кыргызстане накануне праздника принято мириться с близкими, отдавать долги и приводить в порядок жилье. Празднование не обходится без конных игр, соревнований по стрельбе из лука, а также национальных игр.

В этот день в домах принято накрывать дасторкон – белую скатерть с разными угощениями, состоящими из национальных блюд. Одним из таких блюд.

В числе главных национальных яств на Нооруз особое место на праздничном столе занимает специальное блюдо, которое готовят только в этот день - сумолок. По традиции сумолок варится всю ночь в казане и постоянно перемешивают. Причем делают это все желающие. При этом каждый, кто перемешивает сумолок, загадывает желание, говорят, что оно непременно сбывается. В сумолок кладут 41 камень, который собирается на перекрестке трех дорог или в русле реки. Камни в каше имеют ритуальное и практическое значение. Так, благодаря им сумолок не свернется комочками. Процесс приготовления блюда сопровождается песнями, танцами, шутками, рассказами.

Казахстан

В Казахстане Наурыз всегда праздновали за богатым дастарханом, готовясь к этому празднику задолго до его наступления. За несколько дней казахи, в надежде притянуть удачу в свой дом, заполняли всю имеющуюся посуду родниковой водой, молоком и айраном и злаками. Также это считалось гарантом еще и хорошего урожая.

Главным ритуальным блюдом этого праздника является наурыз-коже, который должен состоять из семи ингредиентов, символизирующих семь элементов жизни: вода, мясо, соль, жир, мука, злаки (рис, кукуруза или пшеница) и молоко. Эти ингредиенты символизируют радость, удачу, мудрость, здоровье, благосостояние, скорость, рост и божественную защиту.

Существует поверье: если ты отведаешь наурыз-коже в семи домах, то год для тебя будет счастливым. Наурыз-коже – традиционный весенний суп, который включает в себя семь обязательных элементов: воду, мясо, соль, масло, муку, пшено и молоко, то есть семь продуктов, олицетворяющих семь жизненных начал. Обязательным украшением стола также являются баурсаки и бешбармак.

Узбекистан

В этот день хозяйки жарят особые пирожки с зеленью, готовят нишалду - сладкий десерт из яичных белков, взбитых с сахаром и душистыми кореньями трав, пекут слоеные самсы, в котлах дымится ароматный плов.

Главным среди обычаев празднования Навруза в Узбекистане остается новогоднее угощение "сумаляк" - кушанье, приготовленное на дровяном огне из муки и пророщенных зерен пшеницы, иногда с добавлением пряностей. Проросшее зерно символизирует жизнь, тепло, изобилие и здоровье.

Народные поверья гласят, что многое зависит от прихода в дом первого гостя нового года – он должен обладать тихим и добрым характером и иметь хорошее чувство юмора. Если первым гостем в доме окажется именно такой человек, то и весь год будет соответствующим.

Таджикистан

В Таджикистане Навруз в честь праздника принято собираться всей семьей за праздничным столом, который называется "хафт-син". Обязательные праздничные блюда – суманак, самбуса (слоеные пирожки с мясом или зеленью), а также сабзи (зелень и овощи).

Праздник широко празднуют как в городе, так и в селах. В городах это обязательно концерты с участием певцов, музыкантов и танцоров, а в селах – скачки, спортивные состязания и петушиные бои.

Турция

На Неуруз Байрамы существует поверье – первое, что увидит человек, проснувшись в этот день, будет с ним на протяжении всего года. Поэтому турки окружают себя вещами, символизирующие здоровье, благополучие и счастье.

За пару недель до празднования дня весеннего равноденствия в Турции принято проращивать зерна пшеницы. Прощенные зеленые ростки подают на стол на подносе вместе со сладостями, заженными свечами и крашеными яйцами, как на православную Пасху. И, конечно, праздничным блюдом в Турции считают сумаляк – блюдо из тех же пророщенных ростков пшеницы.

Туркменистан

В Туркменистане традиционно в эти дни на стол подают национальные блюда из пшеницы: мучные изделия, халву, кашу из солода и главное блюдо – семене. Оно готовится из ростков пшеницы.

Туркмены, как правило, празднуют Навруз в семейном кругу. Как и везде, проходят концерты, масштабные мероприятия.

Азербайджан

В Азербайджане с момента независимости Новруз Байрамы - один из главных праздников наряду с Новым годом и официально отмечается пять дней. Все эти дни являются выходными. В первый день праздника необходимо с утра съесть что-нибудь сладкое, к примеру мед или сахар.

Накрывая праздничный стол азербайджанцы готовят семь блюд, название которых начинается с буквы "с". Это сумах (приправа), сюд (молоко), сирке (уксус), сэмэни, сабзи (зелень). Кроме перечисленных блюд на стол ставятся зеркало, свеча и крашеное яйцо. Все перечисленное имеет символическое значение. Свеча – огонь, оберегающий человека от злых духов. Яйцо и зеркало символизируют завершение старого года и наступление первого дня нового. Азербайджанцы ставят крашеное яйцо на зеркало. И как только яйцо качнется – наступает Новый год. Все сидящие за столом начинают поздравлять друг друга.