В Самарканде открыт аэровокзальный комплекс в виде раскрытой книги

В Самарканде открыт современный аэровокзальный комплекс в виде раскрытой книги. Он способен обслуживать до 800 человек в час и до 120 рейсов в неделю. В отличие от других аэропортов к терминалу можно подъехать на машине, а здание не окружено забором.

Стоимость проекта составила почти 83 миллион долларов. Здание терминала выполнено в виде раскрытой книги, символизирующей главный труд учёного Мирзо Улугбека "Зижи жадиди Курагоний" ("Новая астрономическая таблица Курагони"). Ширина здания составляет 175 м, высота - 25 м.

Источник: gazeta.uz