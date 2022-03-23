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В Самарканде открыт аэровокзальный комплекс в виде раскрытой книги

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- Назгуль Абдыразакова
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В Самарканде открыт современный аэровокзальный комплекс в виде раскрытой книги. Он способен обслуживать до 800 человек в час и до 120 рейсов в неделю. В отличие от других аэропортов к терминалу можно подъехать на машине, а здание не окружено забором.

Стоимость проекта составила почти 83 миллион долларов. Здание терминала выполнено в виде раскрытой книги, символизирующей главный труд учёного Мирзо Улугбека "Зижи жадиди Курагоний" ("Новая астрономическая таблица Курагони"). Ширина здания составляет 175 м, высота - 25 м.

Источник: gazeta.uz


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URL: https://www.vb.kg/415770
Теги:
аэропорт, Узбекистан
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