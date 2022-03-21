Появилось видео обрушения трубы на ТЭЦ в Петропавловске

Момент обрушения первой из трех труб Петропавловской ТЭЦ-2 попало на видео, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Видео распространилось в Сети.

Как сообщила пресс-секретарь АО "Севказэнерго" Лилия Шерина, на данный момент причина обрушения не известна.

"Будет вестись расследование. Первая дымовая труба обрушилась в районе котельного цеха, в связи с этим были остановлены котлоагрегаты с первого по пятый. На данный момент работают 2 котлоагрегата из 12. Планируется в течение суток запустить еще 4 котла. Всего тогда в работе будут 6 котлов. По поводу людей, пока не известно есть ли пострадавшие, ведется перекличка и выяснение все ли сотрудники на месте. Также, ведутся работы по разбору завалов", - сказала Шерина.

Он добавила, что собран оперативный штаб, чтобы решить все текущие вопросы.

Напомним, на Петропавловской ТЭЦ-2 обрушилась первая из трех труб. Ее ввели в эксплуатацию в 1961 году. Высота конструкции - 150 метров, вес – несколько тысяч тонн.

Источник: Tengrinews.kz