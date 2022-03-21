Погода
$ 95.57 - 97.65
€ 107.50 - 110.87

Вероятны резкие перепады настроения. Гороскоп с 21 по 27 марта

62  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Овен – мудрость в принятии решений направит действия в созидательное русло. Проведите свободное и праздничное время в неспешной обстановке, дабы привести силы и мысли в порядок. Поддавшись порыву эмоций можно спровоцировать конфликт в доме и пустить по ветру сбережения. Ажиотаж, создаваемый коллегами и различными знакомыми, способен подтолкнуть к необдуманным инвестициям и покупкам, потому возьмите паузу для принятия решений, дабы потом не винить себя и людей из вашего окружения в непоправимых поступках.

Телец – общение с коллегами и друзьями вселит оптимизм. Вместе вы сможете найти подходящее решение возникших затруднений и от души повеселиться во время праздника. Возможно получение важных известий издалека. В общении с руководством и посещении различных инстанций воздержитесь от резких заявлений. Возникший конфликт может перечеркнуть достигнутые договорённости и создать дополнительные препятствия для получения документов.

Близнецы – различные знакомые и близкие люди могут настаивать на поездках, экстремальных видах отдыха, но все эти приключения могут вместо ярких впечатлений доставить хлопоты, которые негативно отразятся как на здоровье, так и отношениях. Проведя праздник в спокойной обстановке, вы приведёте нервы в порядок. Появятся идеи по улучшению профессионального положения и решения вопросов, связанных с различными документами. Вы сможете выйти на нужных людей и достичь желаемых целей.

Рак – в водовороте противоречивых предложений и сообщений сложно принять решение, которое преумножит доходы, а не разорит. Траты на покупки, развлечения, совместные проекты и прочие инвестиции, не входившие в планы, пока лучше отложить. Продолжайте развиваться, получая знания, выстраивая дружеские и деловые отношения с людьми издалека. Прогулки на свежем воздухе и праздничный досуг на природе зарядят позитивом, что позволит выстроить стратегию своего развития на ближайшее время.

Лев – анализируя информацию и опираясь на свой опыт, вы сможете заметить возможности для карьерного роста и финансового развития, которые открывает время перемен. Поддержка влиятельных людей и руководства пойдёт вам на пользу, а потому не спешите спорить и конфликтовать по каждому пустяку. Буря возмущения, которая родиться в результате общения с некоторыми деловыми партнёрами и домочадцами, может испортить отношения с нужными людьми, если вы умудритесь свои эмоции обрушить на их головы.

Дева – незапланированная работа может спутать планы, испортить праздничное настроение и не лучшим образом отразиться на здоровье. Воздержитесь от экспериментов как на работе, так и с внешностью. Результат окажется противоположным ожиданию. Советы и предостережения деловых партнёров, друзей и некоторых близких людей окажутся актуальными и дальновидными. Выбравшись из потока противоречивых эмоций, вы сможете вернуться в русло логических рассуждений, и сделать дальновидный выбор.

Весы – случайные знакомства, незапланированные вечеринки и прочие развлечения могут вихрем ворваться в вашу жизнь, разрушив гармонию и унеся с собой приличную сумму денег. Берегите чувства любимого человека и примите с пониманием резкие, эмоциональные высказывания близких людей. Преобразования на работе помогут обрести стабильность в развитии и доходах.

Скорпион – домочадцы склонны устраивать споры по каждому пустяку, но воздержитесь от комментариев и продолжения споров, поскольку они неожиданно быстро могут перерасти в конфликт. Выдержав шквал эмоций, вы сможете вернуть гармонию в доме. Ваши идеи положительно воспримут деловые партнёры, что станет началом сотрудничества над новыми проектами. С пользой пройдут незапланированные деловые поездки и встречи.

Стрелец – преобразования в доме и собственном бизнесе окажутся полезными. Вы сумеете найти решение финансовых проблем и приспособиться к новым реалиям. Общение с друзьями и различными знакомыми, сенсационные новости могут создавать ажиотаж и подталкивать к незамедлительным действиям, незапланированным поездкам. Всё это чревато дополнительными сложностями. Бурю негативных эмоций могут вызывать агрессивные комментарии в социальных сетях, а потому меньше проводите времени в интернете и больше занимайтесь домом, собственным бизнесом и здоровьем.

Козерог – даже в праздничный день удастся совместить отдых с делами, обговаривая с друзьями и деловыми партнёрами новую стратегию развития. В течение недели удастся претворить задумки в жизнь, но если это не требует дополнительных финансовых вливаний. Покупки, инвестиции окажутся поспешными ввиду давления на вас эмоций. Воздержитесь от посещения торговых центров и кафе с детьми или близкими людьми. Пытаясь угодить возникшим запросам, вы рискуете опустошить казну, а отказав в покупках можно усложнить отношения. Поездки сложатся удачно. .

Водолей – поддавшись порывам эмоций можно наговорить лишнего домочадцам. друзьям и любимому человеку, что не только испортит настроение, в том числе и в праздничный день, но и может разрушить отношения. Даже если близкие люди провоцируют конфликт, смените тему, не поддерживая опасный обмен колкостями. Направьте свою энергию и силы на пополнение казны, а также решение домашних вопросов. Вы сможете совершить важные покупки, завершить задуманные преобразования в доме.

Рыбы – соблазны могут подталкивать к неосмотрительным действиям, что может породить волну слухов, интриг. Будьте осмотрительны в своих высказываниях и действиях, дабы не давать пищу для нездорового обсуждения. В поездках и на отдыхе на природе также не помешает бдительность. Ещё есть шанс блеснуть своей эрудицией во время учёбы и презентовать оригинальные идеи на работе. Продолжайте претворять в жизнь возникшие деловые проекты.

Астролог Андрей Рязанцев


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/415775
Теги:
астрология, Андрей Рязанцев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  