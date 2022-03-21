Вероятны резкие перепады настроения. Гороскоп с 21 по 27 марта

Овен – мудрость в принятии решений направит действия в созидательное русло. Проведите свободное и праздничное время в неспешной обстановке, дабы привести силы и мысли в порядок. Поддавшись порыву эмоций можно спровоцировать конфликт в доме и пустить по ветру сбережения. Ажиотаж, создаваемый коллегами и различными знакомыми, способен подтолкнуть к необдуманным инвестициям и покупкам, потому возьмите паузу для принятия решений, дабы потом не винить себя и людей из вашего окружения в непоправимых поступках.

Телец – общение с коллегами и друзьями вселит оптимизм. Вместе вы сможете найти подходящее решение возникших затруднений и от души повеселиться во время праздника. Возможно получение важных известий издалека. В общении с руководством и посещении различных инстанций воздержитесь от резких заявлений. Возникший конфликт может перечеркнуть достигнутые договорённости и создать дополнительные препятствия для получения документов.

Близнецы – различные знакомые и близкие люди могут настаивать на поездках, экстремальных видах отдыха, но все эти приключения могут вместо ярких впечатлений доставить хлопоты, которые негативно отразятся как на здоровье, так и отношениях. Проведя праздник в спокойной обстановке, вы приведёте нервы в порядок. Появятся идеи по улучшению профессионального положения и решения вопросов, связанных с различными документами. Вы сможете выйти на нужных людей и достичь желаемых целей.

Рак – в водовороте противоречивых предложений и сообщений сложно принять решение, которое преумножит доходы, а не разорит. Траты на покупки, развлечения, совместные проекты и прочие инвестиции, не входившие в планы, пока лучше отложить. Продолжайте развиваться, получая знания, выстраивая дружеские и деловые отношения с людьми издалека. Прогулки на свежем воздухе и праздничный досуг на природе зарядят позитивом, что позволит выстроить стратегию своего развития на ближайшее время.

Лев – анализируя информацию и опираясь на свой опыт, вы сможете заметить возможности для карьерного роста и финансового развития, которые открывает время перемен. Поддержка влиятельных людей и руководства пойдёт вам на пользу, а потому не спешите спорить и конфликтовать по каждому пустяку. Буря возмущения, которая родиться в результате общения с некоторыми деловыми партнёрами и домочадцами, может испортить отношения с нужными людьми, если вы умудритесь свои эмоции обрушить на их головы.

Дева – незапланированная работа может спутать планы, испортить праздничное настроение и не лучшим образом отразиться на здоровье. Воздержитесь от экспериментов как на работе, так и с внешностью. Результат окажется противоположным ожиданию. Советы и предостережения деловых партнёров, друзей и некоторых близких людей окажутся актуальными и дальновидными. Выбравшись из потока противоречивых эмоций, вы сможете вернуться в русло логических рассуждений, и сделать дальновидный выбор.

Весы – случайные знакомства, незапланированные вечеринки и прочие развлечения могут вихрем ворваться в вашу жизнь, разрушив гармонию и унеся с собой приличную сумму денег. Берегите чувства любимого человека и примите с пониманием резкие, эмоциональные высказывания близких людей. Преобразования на работе помогут обрести стабильность в развитии и доходах.

Скорпион – домочадцы склонны устраивать споры по каждому пустяку, но воздержитесь от комментариев и продолжения споров, поскольку они неожиданно быстро могут перерасти в конфликт. Выдержав шквал эмоций, вы сможете вернуть гармонию в доме. Ваши идеи положительно воспримут деловые партнёры, что станет началом сотрудничества над новыми проектами. С пользой пройдут незапланированные деловые поездки и встречи.

Стрелец – преобразования в доме и собственном бизнесе окажутся полезными. Вы сумеете найти решение финансовых проблем и приспособиться к новым реалиям. Общение с друзьями и различными знакомыми, сенсационные новости могут создавать ажиотаж и подталкивать к незамедлительным действиям, незапланированным поездкам. Всё это чревато дополнительными сложностями. Бурю негативных эмоций могут вызывать агрессивные комментарии в социальных сетях, а потому меньше проводите времени в интернете и больше занимайтесь домом, собственным бизнесом и здоровьем.

Козерог – даже в праздничный день удастся совместить отдых с делами, обговаривая с друзьями и деловыми партнёрами новую стратегию развития. В течение недели удастся претворить задумки в жизнь, но если это не требует дополнительных финансовых вливаний. Покупки, инвестиции окажутся поспешными ввиду давления на вас эмоций. Воздержитесь от посещения торговых центров и кафе с детьми или близкими людьми. Пытаясь угодить возникшим запросам, вы рискуете опустошить казну, а отказав в покупках можно усложнить отношения. Поездки сложатся удачно. .

Водолей – поддавшись порывам эмоций можно наговорить лишнего домочадцам. друзьям и любимому человеку, что не только испортит настроение, в том числе и в праздничный день, но и может разрушить отношения. Даже если близкие люди провоцируют конфликт, смените тему, не поддерживая опасный обмен колкостями. Направьте свою энергию и силы на пополнение казны, а также решение домашних вопросов. Вы сможете совершить важные покупки, завершить задуманные преобразования в доме.

Рыбы – соблазны могут подталкивать к неосмотрительным действиям, что может породить волну слухов, интриг. Будьте осмотрительны в своих высказываниях и действиях, дабы не давать пищу для нездорового обсуждения. В поездках и на отдыхе на природе также не помешает бдительность. Ещё есть шанс блеснуть своей эрудицией во время учёбы и презентовать оригинальные идеи на работе. Продолжайте претворять в жизнь возникшие деловые проекты.

Астролог Андрей Рязанцев