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Рада предложила лишить Баскова и Киркорова звания народных артистов Украины

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- Назгуль Абдыразакова
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Николая Баскова, Филиппа Киркорова, Игоря Крутого, Ани Лорак, Светлану Лободу и ряд других артистов предложили лишить звания "Народный артист Украины".

С таким предложением комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики обратился в понедельник, 21 марта, к президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщила заместитель председателя президентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Ранее суд на Украине заочно арестовал Николая Баскова, а также Владимира Соловьева, Никиту Михалкова, Олега Газманова и Тину Канделаки. Их обвинили в покушении на целостность Украины.

Глава СК Александр Бастрыкин 8 марта поручил возбудить дело по фактам незаконного привлечения к уголовной ответственности на Украине деятелей культуры из России. По последним данным, целый ряд уголовных дел был возбужден на Украине в отношении российских деятелей культуры по делу о "посягательстве на территориальную целостность Украины".

Кроме того, 5 марта украинский суд выдал ордер на заочный арест российского певца Олега Газманова. Как уточнили в Киеве, прокуратура намерена объявить артиста в международный розыск. Ранее певец в соцсетях отметил, что спецоперацией по защите Донбасса РФ малым сражением предотвратила большую войну в мире.

Источник: Известия


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URL: https://www.vb.kg/415777
Теги:
Россия, Украина, шоу-бизнес
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