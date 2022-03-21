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Эмомали Рахмон прислал поздравительную телеграмму Садыру Жапарову

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- Наталья Крайнова
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Сегодня, 21 марта, президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил президента Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с праздником Нооруз. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

"Отрадно, что древний Навруз, обретший в наши дни статус международного праздника, своим глубоким духовным смыслом продолжает служить интересам человечества.

В сложных социально-экономических и геополитических условиях современности общечеловеческие ценности праздника весны, олицетворяющие высокие идеалы возрождения и созидания, мира и спокойствия, дружбы и единства, взаимопонимания и солидарности, взаимного уважения и поддержки, приобретают особое значение.

Убежден, что таджикско-кыргызские отношения сотрудничества и добрососедства, следуя добрым традициями благословенного Навруза, и в будущем будут развиваться и расширяться в соответствии с коренными интересами наших народов", - отмечается в поздравительной телеграмме президента Таджикистана.

Эмомали Рахмон пожелал Садыру Жапарову доброго здоровья и счастья, а братскому народу Кыргызстана - мира, стабильности и благополучия.


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URL: https://www.vb.kg/415778
Теги:
Нооруз, праздник, Таджикистан, Кыргызстан, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон
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