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Вооруженные Силы Кыргызской Республики отмечают праздник " Нооруз"

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- Светлана Лаптева
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21 марта 2022 года военнослужащие и служащие соединений, частей и учреждений Министерства обороны КР отмечают праздник "Нооруз". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Этот праздник знаменует собой не только момент окончания зимы и пробуждения природы, но и символизирует обновление жизни во всех ее проявлениях.

По данным Управления информационно-аналитической работы МО КР, во всех соединениях, частях и учреждениях Министерства обороны КР организованы национальные игры: кыргыз күрөш, аркан тартыш, чүкөатышмай, концертные программы. В каждой части постарались либо приготовить у себя сүмөлөк.

Управления информационно-аналитической работы МО КР


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URL: https://www.vb.kg/415782
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