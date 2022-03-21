Садыр Жапаров: Расцвет Баткена означает расцвет всей страны!

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 21 марта, поздравил всех кыргызстанцев с праздником Нооруз на торжественной церемонии в городе Баткен Баткенской области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В своей праздничной речи Глава государства отметил:

"Доброго дня вам, дорогие жители Баткенского региона!

Дорогие соотечественники - кыргызстанцы!

Встречая сегодня Нооруз в краю знаменитых (цветущих) абрикосов, на баткенской земле, поздравляю всех вас с этим великим праздником надежды и обновления жизни.

Почему я решил встретить Нооруз в нынешнем году именно здесь? Причина очень проста: ведь именно с рубежей в Баткенской долине начинается наша Родина, где огненным цветом пылает знаменитый "лунный цветок" - "айгуль". И эта благословенная земля дала нам столько замечательных исторических личностей независимого Кыргызстана!

Великий Алымкул - прославленный военачальник и государственный деятель, правитель Кокандского ханства, занимающего очень важное место в кыргызской истории, так же, как и Болот-Хан, или Исхак Асан уулу, ещё в те далёкие времена всеми силами стремившийся объединить разрозненные кыргызские племена в единый народ, сражавшийся за нашу свободу и независимость, построение собственного государства, - как раз баткенские уроженцы. А кто не знает таких имён, как стоявший первым в ряду отцов-основателей нашей государственности Абдыкадыр Орозбеков, самый видный продолжатель его благородного дела в следующем поколении Мурат Салихов?! На земле Баткена родились и выросли образованнейший человек своего времени, акын и поэт-письменник Молдо Нияз, а также внёсший бесценный вклад в развитие кыргызского изобразительного искусства Герой Кыргызской Республики Тургунбай Садыков и занимающий совершенно особое место в кыргызской литературе, неповторимый мастер слова Мурза Гапаров и многие другие талантливые личности.

Дорогие соотечественники!

Ещё одна добрая весть: в соответствии с изданным ранее моим Указом Исфана была переименована в город Раззаков, и вчера в связи с этим мы провели торжественную церемонию открытия въездного знака. Это стало ещё одним радостным поводом для празднования баткенцами Нооруза, и я поздравляю с этим событием всех кыргызстанцев.

В наши дни стали подлинным девизом честного служения Отечеству простые, но словно отчеканенные в камне и проникшие в самое сердце слова нашего Исхак-ата: "Буду чистым я, будешь чистым ты – будет чистым и общество".

Я уверен, что переименование Исфаны в город Раззаков станет побудительным импульсом для качественного повышения уровня духовно-нравственного воспитания граждан, укрепления целостности нашего государства и единства народа.

И отныне наш священный долг – не допускать забвения всего того, что сделали для нас и следующих поколений наши великие отцы и деды, сберечь и приумножить это нетленное наследие!

Дорогие соотечественники!

Находясь на благодатной баткенской земле, отличающейся от других областей в том числе изобилием месторождений полезных ископаемых, таких, как ртуть и сурьма, - невозможно промолчать о широких перспективах этого региона в сфере водных ресурсов, сельского хозяйства, добычи газа и нефти.

Знаменитый баткенский абрикос и другие щедрые плоды этой земли уже стали весомой статьёй экспорта и подлинным брендом, а добрая слава о высококалорийном угле Сулюктинского месторождения, запасах газа и нефти Аркинского и Бургёндинского массивов гремела ещё в советские времена. Таким образом, в общереспубликанском производственном комплексе экономика Баткенской области занимает важное место и обладает большим потенциалом.

А потому образование самостоятельной административной единицы на этой территории, где начинаются пределы нашего Отечества, было в числе самых правильных и продуманных решений. Но, к сожалению, предпринятый тогда верный и решительный шаг так и не был продолжен соответствующим образом, и региону с новым статусом области не уделялось должного внимания. А переходившие как горестное наследие от одной областной госадминистрации к другой пограничные споры и конфликты вообще переросли в вооружённое противостояние с самыми печальными после? ?ствиями. Конечно, о таких вещах не говорят в праздник, но это – горькая правда, и мы никуда от неё не уйдём!

Однако мы, даст Бог, оставим в наследство нашим последующим поколениям совсем не эту неприглядную картину. Именно поэтому мы наделили Баткенскую область особым статусом и сделали развитие этого региона главным вопросом повестки дня. В рамках этого решения была разработана конкретная программа, и задания и поручения в соответствии с ней последовательно и тщательно выполняются по пунктам. Таким образом, сегодня внимание тех, кто стоит у власти, целиком обращено на решение насущных задач баткенского региона. Расцвет Баткена означает рас? ?вет всей страны! А его развитие значит развитие всего государства!

Вот почему, дорогие мои баткенцы, я приехал сюда, чтобы разделить с вами праздничное настроение Нооруза, выслушать и проникнуться высказанными на праздновании добрыми пожеланиями.

Дорогие кыргызстанцы!

В этот день весеннего равноденствия, знаменующего собой победу света над тьмой и пробуждение природы от зимнего сна, давайте же все мы дружно пожелаем, чтобы наши самые сокровенные мечты сбылись, а наши созидательные цели по развитию нашего государства и конкретные рабочие планы воплотились в жизнь.

В последнее время немало наших граждан обеспокоены международной обстановкой и положением на мировых рынках, что сопровождается ростом цен на самые необходимые продукты и промышленные товары в нашей стране. Исходя из этого, в плане мер Кабинета Министров против дефицита и дороговизны предусмотрены усилия по сохранению нашего экономического потенциала. Как ранее уже упоминалось выше, придавая большое значение экономике нашей страны, мы предпринимаем все усилия по налаживанию поддержки предпринимательства как движущей силы. Вместе с тем хочу добавить, что в целом особое внимание мы всё же уделяем развитию сельского хозяйства, весеннему севу, производству и переработке сельскохозяйственной продукции. И если наш народ будет сплочён и един, словно сжатый кулак, и устремлён к одной цели, мы вместе с мировым сообществом оставим и это бедствие позади.

Почтенное собрание!

Как земледельцы, которые в этот праздник Нооруз, знаменующий собой неразрывное единство возрождающейся природы и её созидателей, обращаются к Всевышнему с мольбой о даровании изобильного урожая, занимаются пахотой и севом, - так и всем нам надлежит трудиться с новыми силами, бодростью и духом! В какой бы отрасли мы ни были заняты, давайте направим все наши помыслы и старания на то, чтобы все усилия нашего народа дали добрые плоды!

И пусть в этот день обновляется не только природа, но и наш внутренний мир, сама душа и сердце, устремляясь ко всему новому и лучшему. Будем же почитать древнее наследие наших отцов и прадедов, не считая его пережитком прошлого, и вступим в этот Новый день – Нооруз с самыми добрыми надеждами, помыслами и созидательными планами! Пусть он станет годом единства, сплочённости и дружбы в нашем народе, развития и совершенствования, всесторонних достижений Кыргызстана.

Да будет благословен Нооруз – День весеннего равноденствия, когда он впервые после зимы становится равен ночи, праздник победы света над тьмой!

Всех благ вам!".