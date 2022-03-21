За "Переходящий кубок" среди кыргызстанцев в Европе боролись 20 команд

В Франкфурт-на-Майне состоялся футбольный турнир на "Переходящий кубок" среди кыргызстанцев в Европе, в котором приняли участие 20 команд из различных городов Германии, а также Литвы, Дании, Чехии и Польши.

Турнир был организован по инициативе лидеров кыргызской диаспоры в Германии и Обществом кыргызстанцев в Федеральной земле Гессен "B.I.Z" ("Билим, демилге, кызматташтык").

​Футбольный турнир состоялся в преддверии праздника Нооруз, который ежегодно отмечается кыргызстанцами на германской земле, а также в год 30-летия установления дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и Федеративной Республикой Германия.

В мероприятии принял участие чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики в Федеративной Республике Германия Омурбек Текебаев. В своем приветственном слове посол поздравил всех участников турнира и гостей мероприятия с праздником Нооруз и пожелал всем дальнейшей сплоченности и единству.

Омурбек Текебаев подчеркнул, что кыргызстанцы в Германии являются мостом во взаимоотношениях между двумя странами и призвал их оказать дальнейшую поддержку Кыргызстану. В рамках футбольного турнира были организованы также волейбол и "перетягивание каната".

Омурбек Текебаев провел встречу с лидерами и активистами кыргызской диаспоры в Германии, Польши, Дании и Литвы.

​По завершению футбольного турнира Обществом кыргызстанцев "B.I.Z" ("Билим, демилге, кызматташтык") было организовано мероприятие, посвященное празднику Нооруз, в котором принял участие Посол О.Ч.Текебаев, сотрудники Консульского агентства Кыргызской Республики в г.Франкфрут-на-Майне, Посольства Кыргызской Республики в Берлине, а также многочисленные кыргызстанцы в Германии и из других стран Европы.

​Кыргызстанцам была представлена работа Общества "B.I.Z" в различных сферах, включая образование, культуру, популяризацию кыргызских традиций, благотворительную деятельность и др.

Гостям вечера был представлен праздничный концерт с участием известных исполнителей из Кыргызстана, также были предложены кыргызские национальные блюда.

Подобные мероприятия способствуют обеспечению сплоченности кыргызстанцев не только в Германии, но и в Европе, бережному хранению культуры и традиций Кыргызстана и передаче их новому поколению, воспитанию патриотизма и популяризации здорового образа жизни.