Погода
$ 95.57 - 97.65
€ 107.50 - 110.87

В департаменте охраны и конвоирования СИН приготовили сумолок

192  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В департаменте охраны и конвоирования СИН ко дню весеннего равноденствия и природного обновления традиционно приготовили сумолок.

Этот старинный сладкий вариант из кухни кочевников варится в большом котле из пророщенных зерен пшеницы с добавлением растительного масла и муки. Причем готовить его начинают накануне 21 марта, и целую ночь, а сам процесс сопровождается песнями, танцами, шутками, рассказами.

Приготовление праздничного кушанья требует постоянного помешивания, и это может делать любой желающий, который при этом загадывает свое самое заветное желание.

"Мы готовим сумолок уже восьмой год! По поверью, чтобы исполнились все мечты, надо варить сумолок три, пять, или семь лет подряд, - говорит Зуура Асанова, подполковник внутренней службы, а ныне пенсионерка, под чьим чутким руководством проходил весь процесс, – Уверены, что мы продолжим эту красивую традицию!" - сказала она.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/415787
Теги:
Нооруз, праздник
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  