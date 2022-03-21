В департаменте охраны и конвоирования СИН приготовили сумолок

В департаменте охраны и конвоирования СИН ко дню весеннего равноденствия и природного обновления традиционно приготовили сумолок.

Этот старинный сладкий вариант из кухни кочевников варится в большом котле из пророщенных зерен пшеницы с добавлением растительного масла и муки. Причем готовить его начинают накануне 21 марта, и целую ночь, а сам процесс сопровождается песнями, танцами, шутками, рассказами.

Приготовление праздничного кушанья требует постоянного помешивания, и это может делать любой желающий, который при этом загадывает свое самое заветное желание.

"Мы готовим сумолок уже восьмой год! По поверью, чтобы исполнились все мечты, надо варить сумолок три, пять, или семь лет подряд, - говорит Зуура Асанова, подполковник внутренней службы, а ныне пенсионерка, под чьим чутким руководством проходил весь процесс, – Уверены, что мы продолжим эту красивую традицию!" - сказала она.