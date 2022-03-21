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В Баткене с участием президента прошли празднования по случаю Нооруза

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 21 марта, принял участие в праздновании Нооруза, которое состоялось на центральном стадионе города Баткен Баткенской области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Глава государства посмотрел финальную схватку по национальной борьбе "кыргыз курош" и вручил денежную премию победителям.

Далее он ознакомился с аллеей ремесленников и баткенских ковров. Садыр Жапаров приобрел один из ковров, который, по словам мастериц, был изготовлен около 100 лет назад.

Также Главе государства продемонстрировали аллею с портретами известных и выдающихся личностей Кыргызстана.

Соблюдая традиции предков, Садыр Жапаров открыл однотонный казан, в котором накануне начали варить традиционное угощение сумолок.

Президент попробовал свежеприготовленное блюдо, а аксакалы дали свое благословление.

Зрителям продемонстрировали масштабный театрализованный пролог "Нооруз".

После этого, с поздравительной речью выступил президент Садыр Жапаров. В первую очередь он отметил ряд знаменитых уроженцев Баткена, внесших неоценимый вклад в становлении государственности и развитие Кыргызстана.

Также он напомнил о состоявшемся накануне торжественном мероприятии по переименованию города Исфаны в Раззаков, выразив уверенность, что данное событие станет побудительным импульсом для качественного повышения уровня духовно-нравственного воспитания граждан, укрепления целостности страны и единства народа.

Глава государства вместе с этим подчеркнул актуальные вопросы развития экономики страны, в том числе Баткенской области.

Завершая речь, президент Садыр Жапаров высказал добрые пожелания всем жителям Кыргызстана и поздравил с Ноорузом.


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URL: https://www.vb.kg/415790
Теги:
Нооруз, Садыр Жапаров
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