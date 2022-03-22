Супруг милиционеров наградили медалью "Жена офицера"

Супруг милиционеров ОВД Аламудунского района наградили ведомтсвенной медалью "Жена офицера", кроме того почетными грамотами были награждены ряд местных депутатов Аламудунского района Чуйской области.

Начальник ОВД Аламудунского района полковник милиции Нурланбек Эркинбаев наградил почетными грамотами ряд депутатов местного кенеша за тесное сотрудничество с ОВД Аламудунского района в обеспечения общественного порядке и безопасности граждан. В особенности за весомый вклад в проведении совместных профилактических мероприятий, а также в информационно-просветительских мероприятиях.