Прогноз погоды до 25 марта. В ближайшие дни ожидается дождь и снег

В Кыргызстане Агентство по гидрометеорологии при Государственном комитете по экологии и климату (Кыргызгидромет) сообщило прогноз погоды с 22 по 25 марта.

Бишкек

22 марта Ночь 0 … -2 °C день 5 … 7 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

23 марта Ночь 0 … -2 °C день 1 … 3 °C Ветер западный 4-9 м/с, дождь, снег

24 марта Ночь -1 … -3 °C Ветер западный 4-9 м/с, дождь, снег

25 марта Ночь 0 … -2 °C день 12 … 14 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

Чуйская область

22 марта Ночь -3 … +2 °C день 4 … 9 °C ветер западный 4-9 м/с, порыв 15-20 м/с, без осадков

23 марта Ночь -3 … +2 °C день 0 … 5 °C Ветер западный 4-9 м/с, порыв 15-20 м/с, на большей части территории, дождь, снег

24 марта Ночь 0 … -5 °C день 2 … 7 °C Ветер западный 4-9 м/с, порыв 15-20 м/с, на большей части территории дождь, снег

25 марта Ночь 0 … -5 °C день 10 … 15 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

Чолпон-Ата

22 марта Ночь 0 … -2 °C день 7 … 9 °C Ветер западный 4-9 м/с, дождь

23 марта Ночь 0 … 2 °C день 3 … 5 °C Ветер западный 4-9 м/с, дождь, снег

24 марта Ночь -3 … -5 °C день 3 … 5 °C Ветер западный 4-9 м/с, снег

25 марта Ночь -2 … -4 °C день 6 … 8 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков