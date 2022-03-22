Министр иностранных дел Королевства Саудовская Аравия побывал в Кыргызстане

Впервые в истории кыргызско-саудовских отношений состоялся визит министра иностранных дел Королевства Саудовская Аравия принца Файсала бин Фархана Аль Сауда в Кыргызстан.

Официальный визит главы саудовского внешнеполитического ведомства в столицу состоялся по приглашению министра иностранных дел Руслана Казакбаева с целью обсуждения всего спектра вопросов двусторонней повестки. Примечательно, что первый в своем роде визит высокого уровня проходит в год празднования 30-летия установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Королевством Саудовская Аравия.

В рамках данного визита состоялись полноформатные переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран, на которых Министр Руслан Казакбаев и принц Файсал Аль Сауд обсудили текущее состояние двустороннего сотрудничества и перспективы его дальнейшего развития.

Министр Руслан Казакбаев подчеркнул, что кыргызско-саудовское политическое сотрудничество характеризуется отсутствием каких-либо разногласий и в последнее время "набирает обороты", в связи с чем, предложил саудовской стороне вывести двусторонние отношения на уровень стратегического партнерства.

Стороны договорились о взаимном обмене поздравительными посланиями на уровне глав государств и министров иностранных дел по случаю 30-летия установления дипломатических отношений в октябре текущего года, а также о проведении совместной скоординированной работы по организации визита президента Садыра Жапарова в Саудовскую Аравию в текущем году.

В рамках подготовительной работы по проведению визита главы Кыргызстана в Королевство Саудовская Аравия в текущем году, сторонами было достигнуто понимание о необходимости организации следующих мероприятий:

политических консультаций; очередного заседания совместной Межправительственной комиссии по сотрудничеству; кыргызско-саудовского бизнес-форума в г. Бишкеке; строительства кыргызско-саудовского Культурного центра в г. Бишкеке; а также других мероприятий, посвященных 30-летию установления дипломатических отношений (дни культуры, туристический форум, научные конференции и т.п.).

В рамках расширения сотрудничества двух стран в инвестиционной сфере, стороны подробно обсудили финансирование жилищной программы Государственной ипотечной компании Кыргызской Республики "Мой дом", целью которой является обеспечение жильем населения Кыргызстана через механизмы доступного ипотечного кредитования, а также пришли к взаимному пониманию по вопросу создания совместного Кыргызско-Саудовского фонда для реализации инвестиционных проектов в области сельского хозяйства, строительства гидростанций, инфраструктурных проектов.

В ходе переговоров министр Руслан Казакбаев выразил твердое намерение кыргызской стороны развивать последовательное сотрудничество в политической, торгово-экономической и инвестиционной сферах с Королевством Саудовская Аравия, в связи с чем, подчеркнул важность организации взаимных визитов различного уровня, расширения двусторонней договорно-правовой базы, укрепления взаимодействия в рамках международных организаций (ООН и ОИС), а также обмена мнениями по наиболее актуальным вопросам международной повестки.

С учетом быстрорастущего интереса граждан Кыргызстана для посещения с туристической целью Саудовской Аравии, глава кыргызского внешнеполитического ведомства выразил просьбу рассмотреть возможность облегчения процедуры получения гражданами КР электронной туристической визы.

По итогам встречи состоялась пресс-конференция, в ходе которой Руслан Казакбаев и принц Файсал Аль Сауд выступили с заявлениями о достигнутых договоренностях и приверженности сторон к принятию совместных усилий, направленных на дальнейшее укрепление кыргызско-саудовских отношений.

В рамках визита президент нашей страны принял министра иностранных дел КСА. Также состоялась встреча с председателем кабинета министров Акылбеком Жапаровым.

В свою очередь, Файсал Аль Сауд выразил искреннюю признательность высшему руководству страны за оказанное ему гостеприимство, а также отметил готовность приложить все усилия для реализации договоренностей и инициатив, поднятых за время его пребывания в Бишкеке.

Глава саудовского внешнеполитического ведомства пригласил министра иностранных дел Руслана Казакбаева посетить с официальном визитом Саудовскую Аравию в текущем году. Приглашение было принято кыргызской стороной. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.