Пожилая американка научила своих кошек воровать драгоценности у соседей

Бабуля из США обучила своих домашних питомцев воровать драгоценности у соседей. Теперь пожилой американке грозит тюремный срок. Об этом сообщает New Jersey Brief.

83-летнюю Рут Грегсон из Колумбуса арестовали за то, что она обучила 65 своих кошек воровать у соседей. Коты наворовали ювелирки на сумму около 650 тысяч долларов.

Полиция Колумбуса заинтересовалась пенсионеркой и ее кошками в октябре 2021 года после того, как несколько соседей сообщили о краже мелких предметов из их домов. Служители правопорядка напали на след хитрой дамы, когда во время патрулирования заметили одну из кошек, пробегавшую мимо них с кулоном в зубах. Обворованные соседи также отмечали, что перед пропажей вещей к ним во двор захаживали кошки пенсионерки.

За Рут Грегсон было установлено наблюдение и догадка подтвердилась. Пушистые воришки действительно приносили награбленное в дом.

По словам начальника полиции Колумбуса Кима Джейкобса, кошки несметной вереницей приходили и уходили, принося домой "все, что сияло". Менее чем за три часа наблюдения детективы увидели, как кошки принесли домой более сотни предметов.

Обыскав дом предприимчивой бабули, полицейские обнаружили драгоценности на сумму 650 тысяч долларов, а также кучу блестящих безделушек.

По подсчетам полицейских, всего у пожилой дамы жило 65 взрослых кошек и 17 котят, которые еще не успели встать на криминальный путь. Всех животных передали в один из питомников Колумбуса.

На допросе в участке Рут Грегсон призналась, что действительно учила кошек воровать, приучив их обменивать блестящие вещи на еду.

По данным полиции, кошки Грегсон обчистили более чем 5 тысяч домов и квартир в районе. Всех пострадавших полицейские просят заявить об этом. Оперативные мероприятии по этому делу продолжаются.