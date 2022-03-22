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В столице прошел концерт под лозунгом "Жизнь без насилия"

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- Айжан Мамбеталиева
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В Бишкеке прошел концерт, организованный танцевальным комплексом "HipTop", фондом "За международную толерантность", в партнерстве с МВД, в рамках проекта Saferworld, при финансовой поддержке посольства США в Кыргызстане. Мероприятие состоялось под лозунгом "Стоп насилие".

Участники исполнили тематический номер. В трех миниатюрах, по средствам танца, молодые люди продемонстрировали виды насилия, с которыми сталкиваются в семье и школе. Со своими выступлениями, к инициативе присоединились крупнейшие танцевальные студии Бишкека.

Цель организаторов - повысить осведомленность населения о проблемах семейного насилия. Бросить вызов установкам, негативным стереотипам, предрассудкам и давлению общества на молодежь с целью демонстрации мужественности или женственности, что приводит к конфликтам и насилию.

Своей инициативой, организаторы вносят вклад в развитие социального партнерства между милицией и населением и проводимую профилактическую работу для решения проблемы насилия.


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URL: https://www.vb.kg/415807
Теги:
концерт, молодежь, семейное насилие, Кыргызстан, милиция, МВД
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