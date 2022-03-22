Погода
$ 96.75 - 98.25
€ 107.50 - 110.87

Скончался известный российский кинорежиссер Виталий Мельников

195  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Санкт-Петербурге на 94 году скончался известный советский и российский кинорежиссер, народный артист России Виталий Мельников. Об этом пишет ТАСС и другие российские СМИ.

Виталий Вячеславович Мельников родился 1 мая 1928 года в селе Мазаново (сейчас это Амурская область). В 1937 году его отец был репрессирован. После этого Виталий Мельников вместе с матерью покинул Дальний Восток, жил в Западной Сибири.

В 1952 году Мельников окончил в режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ныне Всероссийский государственный институт кинематографии имени Сергея Герасимова. Мельников - выпускник мастерской Сергея Юткевича и Михаила Ромма.

В 1952-1963 годах Виталий Мельников работал на киностудии научно-популярных фильмов ("Леннаучфильм"). В 1964 году поступил режиссером на киностудию "Ленфильм".

Зрительское признание Виталию Мельникову принесла приключенческая комедия "Начальник Чукотки". Среди наиболее известных фильмов режиссера: комедии "Семь невест ефрейтора Збруева" и "Здравствуй и прощай". Популярна у зрителей картина "Выйти замуж за капитана". Но отдельного упоминания, конечно же, заслуживают фильмы "Старший сын" и "Отпуск в сентябре", созданные по пьесам Александра Вампилова.

Последней работой мастера стала драма "Поклонница" 2012 года со Светланой Ивановой, Кириллом Пироговым и Олегом Табаковым.

В общей сложности Виталий Мельников поставил более двадцати художественных фильмов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/415810
Теги:
кино, Россия, режиссер, в мире
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  