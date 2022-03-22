Скончался известный российский кинорежиссер Виталий Мельников

В Санкт-Петербурге на 94 году скончался известный советский и российский кинорежиссер, народный артист России Виталий Мельников. Об этом пишет ТАСС и другие российские СМИ.

Виталий Вячеславович Мельников родился 1 мая 1928 года в селе Мазаново (сейчас это Амурская область). В 1937 году его отец был репрессирован. После этого Виталий Мельников вместе с матерью покинул Дальний Восток, жил в Западной Сибири.

В 1952 году Мельников окончил в режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ныне Всероссийский государственный институт кинематографии имени Сергея Герасимова. Мельников - выпускник мастерской Сергея Юткевича и Михаила Ромма.

В 1952-1963 годах Виталий Мельников работал на киностудии научно-популярных фильмов ("Леннаучфильм"). В 1964 году поступил режиссером на киностудию "Ленфильм".

Зрительское признание Виталию Мельникову принесла приключенческая комедия "Начальник Чукотки". Среди наиболее известных фильмов режиссера: комедии "Семь невест ефрейтора Збруева" и "Здравствуй и прощай". Популярна у зрителей картина "Выйти замуж за капитана". Но отдельного упоминания, конечно же, заслуживают фильмы "Старший сын" и "Отпуск в сентябре", созданные по пьесам Александра Вампилова.

Последней работой мастера стала драма "Поклонница" 2012 года со Светланой Ивановой, Кириллом Пироговым и Олегом Табаковым.

В общей сложности Виталий Мельников поставил более двадцати художественных фильмов.