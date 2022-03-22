Как Бишкек готовится к переписи населения

В столичном муниципалитете под председательством первого вице-мэра Мирлана Байгончокова состоялось очередное заседание городской комиссии по подготовке к проведению переписи населения и жилищного фонда. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

С докладом о ходе подготовки выступила начальник Бишкекского городского управления статистики Эльмира Мамбеталиева.

Она сообщила, что органы переписи обеспечены помещениями и необходимой оргтехникой, средствами связи и мебелью. Также набран и обучен персонал по всем районам города.

Первый вице-мэр столицы поручил первым заместителям глав районов оказать всяческое содействие в проведении масштабного мероприятия. В дни переписи осуществлять оперативное взаимодействие с городским статкомитетом.

Напомним, что переписи подлежат все граждане Кыргызстана, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие или временно находящиеся на территории страны, а также кыргызстанцы, временно отсутствующие во время переписи населения и жилищного фонда.

Кроме того, проведут перепись и всех жилых помещений, расположенных на территории страны, города, района.

Перепись проведут с 25 марта по 3 апреля 2022 года. Сроки проведения переписи утверждены постановлением Кабмина КР.