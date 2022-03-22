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Замирбек Базарбеков встретился с представителями проекта "Укук булагы"

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Сегодня, 22 марта 2022 года, состоялась встреча Председателя Верховного суда Кыргызской Республики Замирбека Базарбекова с Фредом Хьюстоном, руководителем проекта USAID "Укук булагы" и профессором Школы международных отношений Эллиотта при университете Джорджа Вашингтона Шоном Робертсом. Об этом сообщает пресс-служба ВС КР.

В мероприятии также приняли участие заместитель председателя Нурлан Мусаев, руководитель Аппарата Эркинбек Мамыров и заведующий отделом по связям с общественностью, средствами массовой информации и международным отношениям Алмаз Усупбаев.

В ходе встречи стороны обсудили о текущей ситуации в судебной системе, что позволит проекту определить приоритетные направления при реализации проекта USAID "Укук булагы".

"Как известно, в Национальной программе развития Кыргызской Республики до 2026 года отмечено, что судебная система страны требует радикальных решений, существенных изменений, направленных на повышение качества отправления правосудия, авторитета судов и доверия общества к судьям.

Стоит отметить, что 4 марта этого года состоялся съезд судей, в котором принял участие президент Садыр Жапаров. Это говорит о том, что руководство страны напрямую заинтересовано в успешной реализации намеченных реформ", - сказал Замирбек Базарбеков.

Стороны обсудили вопросы о возможных направлениях для взаимодействия и подтвердили готовность к дальнейшему плодотворному сотрудничеству.


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URL: https://www.vb.kg/415812
Теги:
Верховный суд, Кыргызстан
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