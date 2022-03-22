Садыр Жапаров выразил соболезнования Си Цзиньпиню

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров выразил соболезнования председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпиню в связи с крушением самолета Boeing 737 вблизи села Молан в уезде Тэнсянь КНР. Об сообщает пресс-служба главы государства.

"С глубокой тревогой и болью воспринял трагическое крушение самолета, повлекшее гибель пассажиров и экипажа. Разделяя боль и горечь невосполнимой утраты, от имени народа Кыргызской Республики и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе. Желаю Вам и народу Китая стойкости и терпения в этот тяжелый момент", - говорится в телеграмме главы государства.