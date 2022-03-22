Верховный суд поддержал отмену регистрации кандидата в ЖК Муртазалиева

В Кыргызстане Верховный суд оставил в силе решение административного суда Бишкека о признании законным постановление ЦИК об отмене регистрации кандидата в депутаты Абдурахмана Муртазалиева, набравшего большинство голосов по Свердловскому одномандатному округу. Эту информацию подтвердила vb.kg юрист Таалайгуль Токтакунова.

В ЦИК корреспонденту сообщили, что будет проводиться пересчет голосов по избирательным участкам. Если выяснится, что в более чем 1/3 УИК выиграл Муртазалиев, то вновь будут назначаться перевыборы. А если нет, то победа перейдет к Шайлообеку Атазову, который идет вторым по результатам последнего голосования.

Напомним, 27 февраля прошли повторные выборы в Жогорку Кенеш по двум округам Бишкека. Выборы по Свердловскому округу выиграл Абдурахман Муртазалиев. За него проголосовали 19,52 процента избирателей.

Но 9 марта Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов отменила регистрацию лидера голосования по Свердловскому округу Абдурахмана Муртазалиева, которого заподозрили в подкупе голосов во время повторных выборов.

Муртазалиев заявлял, что готов судиться и даже обращался к президенту республики Садыру Жапарову.

15 марта Административный суд Бишкека оставил без удовлетворения жалобу кандидата в депутаты Абдурахмана Муртазалиева на решение ЦИК, которая ранее отменила его регистрацию в качестве кандидата.