В СИН оказали материальную помощь семьям героев

Руководство Службы исполнения наказаний встретило членов семей сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей, либо получивших увечья и травмы.

С теплыми словами поддержки к ним обратились председатель СИН, генерал-майор в/с Аскат Эгембердиев, и глава Совета ветеранов ведомства, полковник в/с Алибай Нишанбаев. Также всем пришедшим были вручены продуктовые наборы, которые так необходимы семьям в нынешнее время.

"Несколько лет назад мы решили взять на учет и в дальнейшем сопровождать детей из семей погибших коллег, - говорит замруководителя Совета ветеранов, полковник в/с Тургунбек Токтосунов. – Встречаемся с подопечными не менее 5-6 раз в год, помогаем им накануне знаменательных дат и праздников, причем не только продуктами и сладостями, но и вручаем школьные принадлежности, учебники, канцелярские товары, игрушки, по возможности оказываем иную социальную поддержку. В этом нам содействуют гуманитарные организации, которым мы выражаем большую благодарность", - отметил Тургунбек Токтосунов.