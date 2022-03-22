Куда звонить, если вы стали свидетелями жестокого обращения с детьми

В Первомайском акимиате состоялось плановое заседание комиссии по делам детей с участием центра образования, врачей ОЦСМ, психологов и социальных работников, инспекторов по делам несовершеннолетних.

Члены комиссии рассмотрели 19 материалов о разрешении на продажу доли имущества, принадлежащей несовершеннолетним детям, снятии с учета семьи после оказания социальной помощи, утверждены планы индивидуальной работы с семьей и индивидуальные планы по защите ребенка, по семейному насилию, правонарушениям среди детей, устройство в общеобразовательные учреждения.

Несовершеннолетние подростки, нуждающиеся в психологической помощи были направлены на консультацию к специалистам Центра помощи детям и в Республиканский центр психиатрии и наркологии.

Если вы стали свидетелями жестокого обращения с детьми, просьба обратиться на горячую линию отдела поддержки детей и семьи столичных районов:

Первомайский район: 0(312) 67-03-86; Ленинский район: 0(312) 88-38-99; Свердловский район: 0(312) 53-05-76; Октябрьский район: 0(312) 51-03-75.

Центр помощи детям: 0(312) 54-29-34, 44-25-10, 44-25-74, (0555) 69-13-12.

Горячая линия министерства труда и социального развития: 111.