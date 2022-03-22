В Ташкенте открылся Magic Aquarium

На территории Magic City появился океанариум. Посетители смогут погрузиться в атмосферу подводного мира.

Об этом сообщает Gazeta.uz.

20 марта на территории парка развлечений для всей семьи Magic City открылся океанариум в стиле затерянного города Атлантиды. Посетителей ждет магия подводного мира, где каждый сможет открыть для себя сотни удивительных существ.

Magic Aquarium - это своеобразный подводный музей с живыми экспонатами - обитателями морской среды. Океанариум организован таким образом, чтобы посетители испытали чувство первооткрывателей.

Интересное и то, что удивит всех, от мала до велика - это необычный подводный тоннель длиной в 20 м, обеспечивающий эффект присутствия и ощущения контакта посетителей с рыбами.

Каждый посетитель сможет погрузиться в атмосферу подводного мира.