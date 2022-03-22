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Данияр Амангельдиев провел встречу с Бинали Йылдырымом

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Глава Минэкономкоммерции Данияр Амангельдиев сегодня, 22 марта 2022 года, провел встречу с председателем Совета аксакалов ОТГ, экс-спикером парламента Турции, заместителем председателя правящей партии справедливости и развития Турецкой Республики г-ном Бинали Йылдырымом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, стороны обсудили вопросы по упрощению торговых барьеров

"Кроме этого, на встрече были обсуждены вопросы сотрудничества в рамках ОТГ и двустороннего кыргызско-турецкого сотрудничества, а также вопросы учреждения инвестиционного фонда ОТГ и кыргызско-турецкого фонда развития.

В ходе встречи стороны наметили цели на увеличение динамики товарооборота, совместную работу по упрощению торговых барьеров, а также продвижение сотрудничества в электронной коммерции".


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URL: https://www.vb.kg/415832
Теги:
Минэкономики, Турция, Кыргызстан
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