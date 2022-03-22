Оперативниками Ленинского УВД задержан подозреваемый в совершении разбоя

Оперативниками УВД Ленинского района Бишкека задержан подозреваемый в совершении разбойного нападения. Об этом сообщает пресс-служба районного управления внутренних дел.

По данным пресс-службы, 15 марта 2022 года в УВД Ленинского района Бишкека с письменным заявлением обратился гражданин А.У., с просьбой принять меры в отношении неизвестного лица, который угрожая ножом и применив физическую силу к заявителю, открыто завладел мобильными телефонами марки "Redmi 8" стоимостью 11 тысяч 500 сомов и "Maxvi" стоимостью 500 сомов.

"Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Ленинского района г.Бишкек и возбуждено уголовное дело по статье 207 (разбой) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий, оперативниками уголовного розыска УВД Ленинского района, задержан подозреваемый Д.А.1992 года рождения и был доставлен в следственную службу. В порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики подозреваемый был водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Ленинским районным судом в отношении подозреваемого лица применена мера пресечения в виде ареста с содержанием в СИЗО-1 сроком на один месяц.

В настоящее время продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемого лица к другим аналогичным фактам преступлений".