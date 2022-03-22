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Ответственных за привлечение детей к митингу в поддержку России накажут

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Мэрия Бишкека пояснила относительно участия несовершеннолетних в митинге в парке имени Горького. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По информации управления образования, на фотографии действительно учащиеся одной из столичных школ. Однако в школах столицы с 21-го по 31 марта весенние каникулы.

Дети привлечены к данному мероприятию в рамках работы военно-патриотического клуба, участниками которого и являются.

Дети присутствовали в сопровождении родителей.

Ответственные клуба и школы понесут наказание в соответствии с Трудовым кодексом КР.

Напомним, в столичном сквере имени Максима Горького прошел митинг в поддержку России.


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URL: https://www.vb.kg/415836
Теги:
дети, митинг, школа, Бишкек
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